Coach母企併購Capri 抗歐時尚品牌

Tapestry將為每股Capri股票支付57美元現金，相對於截至周三的30天成交量加權平均價有59%溢價，是時尚行業近年最大規模的合併之一，目標是構建美國頂尖時尚集團，加強與歐洲品牌競爭。

交易涉663億 建美頂尖時尚集團

Capri昨早段股價升近六成，高見54.52美元。Tapestry早段股價跌逾一成。截至周三，Capri市值為40億美元，而Tapestry市值約100億美元。Tapestry預期，合併後每年銷售額將超過120億美元，並在3年內節省約2億美元成本。該集團將主要通過舉債為這筆交易融資。

諮詢機構GlobalData指出，需求疲軟為Tapestry和Capri帶來壓力，它們正尋求發展國際市場促進增長，擴大經營規模對實現海外發展大計更有保障。

美國企業近年試圖透過合併，增強與歐洲巨頭競爭。歐洲奢侈集團也積極收購，例如Gucci母企Kering上月表示，正購入Valentino 30%股份。

（綜合報道）

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