明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美通脹一年來首回升 7月CPI升3.2% 仍低預期

【明報專訊】受基數效應影響，美國7月消費者物價指數（CPI）按年升幅，由6月的3%上調至3.2%，打破過去12個月通脹率持續下滑的局面，不過升幅較分析師預期低0.1個百分點。通脹增長略為回升，部分由於作為對比基礎的2022年6月至7月通脹變化。美國CPI按年升幅在去年6月達到9.1%的逾40年高位，進入去年下半年後通脹開始降溫，與去年同期升勢轉弱的數字作對比，令通脹增長再次回升。

按月計算，美國7月CPI升幅維持在0.2%，反映物價增長仍然溫和，可望令美聯儲在9月暫停加息。剔除波動較大的食品及能源價格，美國7月核心CPI按年升4.7%，升幅低於預期，處於接近兩年低位。按月計算，7月核心CPI升幅保持在0.2%，是兩年半低位。

物價升幅溫和 儲局9月料不加息

無論是核心或整體CPI的按年升幅均較預期溫和，鞏固了市場對9月暫停加息的預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）昨晚的數據顯示，交易員押注9月利率按兵不動的概率超過九成，較周三的86%進一步上調。交易員亦押注，今年底前加息的概率不足三成。市場預期加息完結，美股3大指數早段升約1%，道指升超過300點。對利率敏感的美國兩年期國債孳息在4.8厘以下徘徊。

美國7月住屋成本按月升0.4%，升幅與6月持平，而CPI升幅主要來自住屋。此外，美國7月二手車價格按月跌1.3%，逆轉了疫情期間的升勢。Nationwide首席經濟學家Kathy Bostjancic預期，未來幾個月這種趨勢將會持續，為核心通脹帶來下行壓力。Global X投資組合策略師Michelle Culver指出，整體來說，最新通脹數據符合市場對經濟可望軟着陸的預期。

符合市場對經濟軟着陸預期

富國銀行高級經濟學家Sam Bullard表示，整體而言，通脹趨勢較年初更堅定地處於下行軌道，不過直至今年底，通脹按年升幅仍可能在3%水平徘徊。隨着美國去年下半年通脹持續下滑，以此作為對比基數，預示在2024年初以前，美國的通脹可能不會顯著放緩。

信安資產管理（Principal Asset Management）首席全球策略師Seema Shah表示，雖然通脹邁向正確的方向，但仍處於高位，反映距離美聯儲減息仍有一段距離。她預期，通脹回落未必一帆風順，在美聯儲的2%通脹目標可持續實現前，可能需要經歷一些困難。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

親海駅II收近3.1萬飛 歷來新盤票王 破灝景灣97年紀錄 明首輪開售超額47倍
親海駅II收近3.1萬飛 歷來新盤票王 破灝景灣97年紀錄 明首輪開售超額47倍
每人可入8票 僅需一張5萬元本票
每人可入8票 僅需一張5萬元本票
歌賦山道15號屋下周一起招標
歌賦山道15號屋下周一起招標
帝御1房額印鬆綁475萬沽 3年實蝕30萬
帝御1房額印鬆綁475萬沽 3年實蝕30萬
伊利莎伯大廈兩房租2.4萬 不足一年彈14%
伊利莎伯大廈兩房租2.4萬 不足一年彈14%
金朝陽售希雲大廈或告吹
金朝陽售希雲大廈或告吹
阿里上季經調整盈利升48% 勝預期 張勇：AI驅動增長才剛開始 美市漲逾6%
阿里上季經調整盈利升48% 勝預期 張勇：AI驅動增長才剛開始 美市漲逾6%
太古基本溢利升2.2倍 增派息
太古基本溢利升2.2倍 增派息
希慎：上半年商廈租金低雙位數跌
希慎：上半年商廈租金低雙位數跌
港鐵中期少賺12% 鐵路虧損減72%
港鐵中期少賺12% 鐵路虧損減72%
宏利次季港澳新業務邊際利潤倍升
宏利次季港澳新業務邊際利潤倍升
領展CEO王國龍減持套現4561萬 平均價低過供股價 公司回應：出於個人財務需要
領展CEO王國龍減持套現4561萬 平均價低過供股價 公司回應：出於個人財務需要
中移動中期多賺8.4% 股息增一成
中移動中期多賺8.4% 股息增一成
創科降收入增長指引 股價曾挫兩成
創科降收入增長指引 股價曾挫兩成
碧桂園盈警 料半年最多蝕550億
碧桂園盈警 料半年最多蝕550億
富力兩筆商票逾期 累中小型內房股挫
富力兩筆商票逾期 累中小型內房股挫
佐丹奴上半年多賺96% 中期息倍增
佐丹奴上半年多賺96% 中期息倍增
Disney+加價逾兩成 打擊共享密碼
Disney+加價逾兩成 打擊共享密碼
Coach母企併購Capri 抗歐時尚品牌
Coach母企併購Capri 抗歐時尚品牌
張兆聰：內地放寬外遊 國航料受惠可吼
張兆聰：內地放寬外遊 國航料受惠可吼
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：創科盈利跌 業績仍有亮點
植耀輝：創科盈利跌 業績仍有亮點
盧駿匡：強勢股多於弱勢股 中線仍向好
盧駿匡：強勢股多於弱勢股 中線仍向好
方保僑：把握引進創科企業的契機
方保僑：把握引進創科企業的契機
技術取勝：中聯通上望6元有沽壓
技術取勝：中聯通上望6元有沽壓
海底撈響應「地攤經濟」 進駐青島夜市
海底撈響應「地攤經濟」 進駐青島夜市
劉思明：人幣續反彈 港股回穩
劉思明：人幣續反彈 港股回穩
周顯：港買藍籌成本高美國280倍
周顯：港買藍籌成本高美國280倍
譚新強：羅剎‧榮光‧Kill the Boer 3首歌3個社會的迴響
譚新強：羅剎‧榮光‧Kill the Boer 3首歌3個社會的迴響
湯文亮：最怕在不知情下 物業被放盤
湯文亮：最怕在不知情下 物業被放盤
加國樓巿價量調整 料明年復蘇
加國樓巿價量調整 料明年復蘇