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加國樓巿價量調整 料明年復蘇

【明報專訊】上月加拿大公布移民新規定，工作移民「Stream B」申請人將不再受到學歷限制，申請人也不再需要提交教育證明。只要成功在加拿大工作滿一年，皆可以Stream B申請永居身分。加拿大房地產協會（CREA）發布最新預測稱，2023年加拿大住宅均價將下跌4.8%至67萬加元，但2024年預計將上漲4.7%至70萬加元。此外，今年住房銷量預計也將下降1.1%至49萬套，但2024年將增長13.9%至56萬套。

市場有分析報告指，儘管自2022年初以來房屋庫存水平有所增加，但與歷史水平相比仍處於較低水平。其中受香港人歡迎多倫多，地區房地產局（TRREB）公布了7月多倫多地區房市數據，各類房型成交均價比6月減少了6.4萬加元，但比較2022年7月，依然上漲了4.2%。7月共銷售各類房型5250間，按年增長7.8%，新掛牌上市房屋數量也比去年同期增長了11.5%。銷售成交價繼續走低，新掛牌上市預售房源數量則增加。

新移民湧入 住房需求料強勁

TRREB首席市場分析師Jason Mercer表示：「由於高企的房貸按揭利率以及經濟的不確定性，市場的銷量一直在走低，許多房產買家短期內繼續採取離場觀望態度，直到經濟變得清晰和貨幣政策穩定為止。然而，從長期看，擁有住房的需求將因為新增人口大量湧入而保持強勁。」市場供應方面，7月新掛牌上市房屋數量比6月增加了912間，但銷售成交量比6月減少545間，顯示市場冷卻、銷售走低趨勢。」另一位TRREB首席執行官John DiMichele也說：「聯邦政府在可預見的未來創紀錄地引進移民，但我們沒有看到在增加住房容納人口增長方面取得任何進步。人口增長有助於經濟發展，不過，如人們不能擁有一個可負擔住房，發展是不可持續的，加拿大三級政府應該合力解決這一問題。」

加拿大房地產協會會長Jill Oudil表示，雖然春季市場出現升溫，並且有買家不再觀望，但需要謹記的是，過去幾年市場的緊張狀况並沒有消失，而僅僅只是被暫時冰封而已。加拿大已經持續數月銷量不斷下滑，掛牌量下降，以及連續8次加息加大貸款成本並導致買家情緒低落。但最近幾個月，加拿大央行已經連續兩次維持利率水平不變，促使部分購房者趁着房價依然很低的時機再次考慮購房。

就業市場佳力撐樓市

TD Economics的Rishi Sondhi表示，加拿大住房銷量近期已好轉，其中利率暫停上調有助穩定「買家心理」，加上勞動力市場蓬勃，是力撐銷量的主要驅動力。他說，按照他們的預測，今年住房銷量進一步增長是大概率事件，但監管政策的變動會讓房貸申請變得更加困難，這是一個重大的下行風險。Sondhi認為，賣家需要看到更多房地產銷售和價格持續回暖的證據，此後掛牌量才有可能出現明顯的增長。

抵押貸款利率仍高 明年料降

BMO Capital Markets的高級經濟學家Robert Kavcic表示，因為各種原因，賣家在下跌市當中出售房產的意願不高。有的是因為就業市場強勁，此外金融機構監管辦公室（OSFI）已經對多數買家進行了壓力測試，房貸違約的情况減少，以及投資者還有一個強勁的租賃市場可以依靠。他補充說，加拿大房地產市場調整最嚴重的時候已經過去，這種預期正在不斷強化，而加拿大央行的指引強化了這一市場心理。

市場心理轉變的同時，加拿大房地產協會的數據顯示3月的平均房價為686,371加元，相比上年同期下降13.7%。扣除最熱門的大多倫多和大溫哥華地區，全國平均房價下降超過136,000加元。此外，3月季節性調整後的平均住房價格相比2月小幅增長2%至約65萬加元。

加拿大房地產協會還表示，這一平均價格相比2023年1月的水平上漲近75,000加元。BCREA預測，2023年房價將保持相對穩定。然而，根據數據，2023年大部分時間同比比較將呈負數，即使月度價格在今年遲些時候開始按預期回升，也可能導致年度價格負增長。

BCREA首席經濟學者Brendon Ogmundson表示：「經濟放緩和抵押貸款利率仍然較高，預計到2023年大部分時間，住房活動將低於正常水平。隨着2024年在抵押貸款利率預期下降和創紀錄的移民數量的推動下，經濟將出現強勁復蘇。」

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]

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