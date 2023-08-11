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經濟

碧桂園盈警 料半年最多蝕550億

【明報專訊】已陷違約邊緣的碧桂園（2007）發盈警，料2023年上半年轉蝕介乎約450億元至550億元（人民幣，下同），2022年上半年度淨利潤約19.1億元。淨虧損主要是由於房地產行業銷售下行的影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加，以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

公司指出，自2021年以來行業步入了前所未有的困難時期，多重不利因素疊加，導致行業銷售和公開市場融資面臨嚴峻的困難和挑戰。今年首7個月，集團實現權益銷售金額1408億元，按年下降35%，較2021年下降61%；7月單月實現權益銷售金額121億元，連續第4個月環比下降，按年下降60%。

強調楊惠妍財政大力支持

公司又披露多項自救行動，表明「從哪裏跌倒就從哪裏爬起來」。包括竭盡全力保障公司現金流安全，以「最小代價，最大價值」為目標，加快銷售回款和應收債權回收，積極拓展融資；最大限度削減支出，壓降各項非核心非必要的經營支出；精簡組織架構，高管帶頭降薪，嚴控銷管費用，又強調大股東楊惠妍對集團財政大力支持；並會全力做好保交付、保信用工作、全年預計總交付近70萬套房屋。

碧桂園指公司整體經營壓力有增無減，特別是受近期銷售額與再融資環境持續惡化的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性的流動壓力。

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