創科降收入增長指引 股價曾挫兩成

摩通大削目標價逾三成

摩通指出，創科意外地下調今年下半年及中期展望，包括降低今年全年收入增長至低單位數，旗艦業務Milwaukee明年至2026年收入增長指引就由逾20%下調到8至12%。該行認為，雖然創科下調前景反映宏觀環境充滿挑戰，且管理層試圖引導增長步伐正常化，但由於市場重設預期，相信集團近期股價將出現負面影響，目標價由128元下調至88元。摩通強調繼續視創科為行業龍頭，集團亦有可靠執行力及市佔率增長的良好紀錄，因此評級只下調至「中性」而非「跑輸大市」。

花旗開展對創科未來30日股價下行催化劑觀察，預料集團將於績後迎來市場降級潮，以及同業史丹利百得（美：SWK）次季績後股價已升一成，相信創科上半年業績遜預期將迎來股價修正，將創科目標價由130元下調至108元，維持「買入」評級。該行認為，由於集團下調Milwaukee收入增長指引，將令明年起毛利擴張50個基點的目標變得更困難。