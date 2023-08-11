中移動中期多賺8.4% 股息增一成

派息率仍未達七成目標

中移動期內盈利有所增長，資本開支亦減少，令公司自由現金流大增逾四成多。EBITDA為1834.57億元，按年升5.5%；資本開支為814億元，按年跌11.5%；經營現金流入淨額及自由現金流分別為1605億元及791億元，分別按年升9%和43.3%。楊杰表示，上半年面對複雜多變的環境，公司亦取得良好發展、收入保持持續良好增長、轉型成效明顯，結構亦愈來愈平衡。

數字化收入按年升兩成

隨着中國提倡數字經濟，再加上近期人工智能熱潮，內地電訊亦開始重視其數字化發展，加重自身數字化收入比例。中移動、中電信（0728）及聯通（0762）的數字化收入分別按年升19.6%、16.7%及16.3%、佔服務收入比例分別為29.3%、29.2%和25%；中移動期內移動雲業務收入為422.21億元，按年升80.5%。中移動副總經理趙大春表示，對於下半年移動雲業務發展充滿信心，完全有信心達到年初時所定、全年移動雲收入達800億或以上的目標。

截至昨日，中移動、中電信及中聯通的中期業績均已公布，3家盈利及收入均錄得增長，期內純利分別按年升8.4%、10.2%和13.1%，而收入分別升6.8%、7.6%及8.8%，派息比率則分別為62.63%、65%和50%。