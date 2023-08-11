明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

領展CEO王國龍減持套現4561萬 平均價低過供股價 公司回應：出於個人財務需要

【明報專訊】領展（0823）行政總裁王國龍周三披露大手減持約107.6萬股，為其持股總數逾五分之一，套現約4561萬元。領展股價昨日一度再挫約3%，收市仍跌近2%，見近8年新低。王國龍最近減持平均價更低於他早前參與供股的供股價，有市場人士認為，領展管理層以低於供股價「蝕住走」，無疑予人不看好公司前景的印象，惟股價再大跌空間有限。

領展昨日早段一度大跌約3%，低見40.1元低位後跌幅略為收窄，收市仍跌近2%，報40.5元，為2015年9月以來新低。相對領展今年2月五供一大供股的供股價低逾8%，即使計及早前已除淨的每股1.188元，現價仍較供股價44.2元低約2.51元或5.7%。1.4萬名參與供股的領展股東，若未於早前趁高減持即人人「坐艇」。

減持平均價每股42.39元

王國龍今年2月承諾會參與供股，而聯交所的權益披露紀錄亦顯示，他參與供股增持了近23.4萬股，以供股價計，涉資約1034萬元。王國龍最近減持平均價為42.39元，計及收息後沽貨價後較供股價低約0.6元或1.4%。沽出供股增持的股份，即時變現虧損約14.5萬元。

領展發言人接受查詢時回覆稱，「王國龍的酬金很大部分由領展的基金單位支付，他將部分工作薪酬用於其他私人用途是正常不過的」，並強調他對領展的未來前景依然充滿信心，領展香港租戶的營業額已於今年3月超過疫情前的水平。至於為何低價大手減持，發言人指「其交易時若市場氣氛較佳當然更理想，但交易的時機在於他的個人財務需要」。在減持後，他仍然持有386萬個領展基金單位。

上月收取134萬股作酬金

領展2022/23年度年報顯示，王國龍的7788萬元薪酬組合中，有3583萬元來自長期獎勵計劃，主要以基金單位支付。王國龍於7月10日披露增持134.3萬股，不涉收購代價，相信便是源自長期獎勵計劃的獎勵股份。大華繼顯執行董事梁偉源認為，領展管理層減持對股份有負面影響，但未至於在市場上引起恐慌。他指出，王國龍在領展供股時亦有參與，今次減持價比供股價更低，或反映其作為管理層亦不看好公司前景。最近本港零售租務市場表現乏善足陳，不過，他認為領展主要為民生業務，非以遊客為目標，前景並非過分悲觀。他料今次減持消息對股價影響有限，目前股價亦已反映大部分負面消息。

明報記者

上 / 下一篇新聞

親海駅II收近3.1萬飛 歷來新盤票王 破灝景灣97年紀錄 明首輪開售超額47倍
親海駅II收近3.1萬飛 歷來新盤票王 破灝景灣97年紀錄 明首輪開售超額47倍
每人可入8票 僅需一張5萬元本票
每人可入8票 僅需一張5萬元本票
歌賦山道15號屋下周一起招標
歌賦山道15號屋下周一起招標
帝御1房額印鬆綁475萬沽 3年實蝕30萬
帝御1房額印鬆綁475萬沽 3年實蝕30萬
伊利莎伯大廈兩房租2.4萬 不足一年彈14%
伊利莎伯大廈兩房租2.4萬 不足一年彈14%
金朝陽售希雲大廈或告吹
金朝陽售希雲大廈或告吹
阿里上季經調整盈利升48% 勝預期 張勇：AI驅動增長才剛開始 美市漲逾6%
阿里上季經調整盈利升48% 勝預期 張勇：AI驅動增長才剛開始 美市漲逾6%
太古基本溢利升2.2倍 增派息
太古基本溢利升2.2倍 增派息
希慎：上半年商廈租金低雙位數跌
希慎：上半年商廈租金低雙位數跌
港鐵中期少賺12% 鐵路虧損減72%
港鐵中期少賺12% 鐵路虧損減72%
宏利次季港澳新業務邊際利潤倍升
宏利次季港澳新業務邊際利潤倍升
中移動中期多賺8.4% 股息增一成
中移動中期多賺8.4% 股息增一成
創科降收入增長指引 股價曾挫兩成
創科降收入增長指引 股價曾挫兩成
碧桂園盈警 料半年最多蝕550億
碧桂園盈警 料半年最多蝕550億
富力兩筆商票逾期 累中小型內房股挫
富力兩筆商票逾期 累中小型內房股挫
佐丹奴上半年多賺96% 中期息倍增
佐丹奴上半年多賺96% 中期息倍增
美通脹一年來首回升 7月CPI升3.2% 仍低預期
美通脹一年來首回升 7月CPI升3.2% 仍低預期
Disney+加價逾兩成 打擊共享密碼
Disney+加價逾兩成 打擊共享密碼
Coach母企併購Capri 抗歐時尚品牌
Coach母企併購Capri 抗歐時尚品牌
張兆聰：內地放寬外遊 國航料受惠可吼
張兆聰：內地放寬外遊 國航料受惠可吼
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：創科盈利跌 業績仍有亮點
植耀輝：創科盈利跌 業績仍有亮點
盧駿匡：強勢股多於弱勢股 中線仍向好
盧駿匡：強勢股多於弱勢股 中線仍向好
方保僑：把握引進創科企業的契機
方保僑：把握引進創科企業的契機
技術取勝：中聯通上望6元有沽壓
技術取勝：中聯通上望6元有沽壓
海底撈響應「地攤經濟」 進駐青島夜市
海底撈響應「地攤經濟」 進駐青島夜市
劉思明：人幣續反彈 港股回穩
劉思明：人幣續反彈 港股回穩
周顯：港買藍籌成本高美國280倍
周顯：港買藍籌成本高美國280倍
譚新強：羅剎‧榮光‧Kill the Boer 3首歌3個社會的迴響
譚新強：羅剎‧榮光‧Kill the Boer 3首歌3個社會的迴響
湯文亮：最怕在不知情下 物業被放盤
湯文亮：最怕在不知情下 物業被放盤
加國樓巿價量調整 料明年復蘇
加國樓巿價量調整 料明年復蘇