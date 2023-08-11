宏利次季港澳新業務邊際利潤倍升

內地客增長帶動APE銷售額

傳統衡量新銷售保單未來價值的指標新造業務價值（NVB），港澳業務按年升31%至11億元，產品組合變動抵消部分來自銷售的增長。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮指岀，今年第二季銷售額超越2019年疫情紀錄，他對港澳業務發展趨勢，及銷售額預期帶來的未來收益感到鼓舞。同時，該行亦計劃在今年年底進一步擴展分銷網絡和客戶服務設施，也將會全力支持在大灣區內地城市設立保險售後服務中心的相關措施。

宏利集團今年第二季扣除非控股權益的新造業務CSM為5.92億加元，按年上升15%，新業務價值則為5.85億加元，按年上升10%。APE銷售額按年上升12%至16億加元，包括中國內地的「亞洲其他地區」APE上升12%，雖然內地銀保渠道銷售錄得增幅，不過越南及環球高端客戶業務銷售回落抵消部分上升。

宏利第二季核心盈利為16億加元，以固定匯率計算按年上升4%，每股股息派0.365加元（約2.13港元），按年多派10.61%，按季則持平。昨日早上開市前公布業績，早上最多升0.73%，不過收市倒跌0.26%，收報151元。