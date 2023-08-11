港鐵中期少賺12% 鐵路虧損減72%

物業發展盈利大跌92%

港鐵昨午公布業績前收報35.25元，升0.3%。每股中期盈利0.67元，則較市場預期的0.83元為低。期內港鐵的物業發展盈利按年大跌91.6%，只餘7.83億元；車站商務及香港租務則俱見增長，分部盈利分別按年大增63.8%及6.7%，至17.98億元及19.9億元。

財務總監許亮華強調，集團未來3年的資本開支多達747億元，但是以上半年現金流約30多億元，加上物業部門貢獻40多億元，已經滿足到資本開支需要，加上負債比率才22%，仍處於健康水平，因此毋須進行股本融資。

推小濠灣項目仍屬首務

雖然小濠灣項目較早前流標，但是物業及國際業務總監鄧智輝指出，經檢討及及先行進行一些工程後，冀增加項目下次招標的吸引力。該項目的招標仍然會是港鐵的「Top Priority（當務之急）」，另在今年內港鐵擬推出4000個住宅項目招標。隨疫情後恢復通關，民生及地區性項目的消費已顯著上升，因此他對香港租務前景審慎樂觀，新續租約亦表現穩定。

另外高鐵下周一起推出「靈活行」（即日免費改票），金澤培說來往福田的需求最大，會視乎推行後市民反應及需求，再評估會否擴展安排至其他路段。港鐵早前提出研究安排列車「遲開早收」，他說現時暫未見到有需要推行，強調有需要才會考慮。該集團亦擬未來幾年引入至少30部電動巴士，僅稱涉及投資與其他同有引入電巴的營運商相若；而港鐵今年底亦會引進信用卡支付。