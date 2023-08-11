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經濟

太古基本溢利升2.2倍 增派息

【明報專訊】通關復常帶動國泰（0293）及太古地產（1972）表現向好，太古A、B股（0019、0087）及太古地產齊增派息。當中太古截至今年6月底的上半年綜合溢利按年增1.2倍至42.21億元；撇除投資物業價值變動後的基本溢利按年升2.2倍至55.94億元。

若同時撇除投資物業價值變動及重大非經常性項目後，集團上半年經常性基本溢利按年增2.8倍至48.79億元，A股每股盈利2.91元，B股每股盈利0.58元。派息方面，第一次中期股息按年增加4.3%，A股為1.2元，B股為0.24元。

太古地產基本純利跌6%

太古地產方面，上半年純利按年跌49%至22.23億元，每股盈利0.38元，第一次中期息按年增3%至0.33元。期內基本純利為39.01億元，按年跌6.4%，主因是太古城住宅項目停車位的銷售推延。太古指，經常性基本溢利大幅增加，主要是由於國泰隨着業務持續復蘇而取得的表現，太古可口可樂錄得經常性溢利大幅上升，而太古地產亦錄得溢利增加。談及中港經濟不景氣，太古集團主席白德利在業績會上多次強調，上半年業績未見受此影響，太古地產內地零售銷售額更升超過40%，太古可口可樂經常性溢利亦大幅上升。

問到中港寫字樓情况，太古管理層指，內地廣州太古滙、北京頤堤港一座及上海興業太古滙於上半年的出租率分別仍高達90%、92%及98%，上述城市除了廣州相對疲軟外，京滬辦公樓在續租租金方面仍見有正增長。

太古廣場太古坊租金跌10%

香港寫字樓市場則仍然疲軟，惟恢復通關後仍有新需求，太古廣場及太古坊-港島東中心及太古坊一座出租率仍達97%。以續租租金計，太古廣場及太古坊則錄10至11%跌幅。住宅方面，灣仔星街項目在截至8月4日37個單位中已售出33個。

至於太古及太古地產上半年淨負債率分別升7.7及3.7個百分點，分別升至21.4%及10.2%。管理層表示兩間公司負債率雖有所上升，但仍處低位，若完成向母企出售美國可口可樂業務後，負債率將由21.4%降至低於15%水平。同時太古借款總額中，64%以固定利率安排，僅36%以浮動利率安排，令其受息口上升的影響更細。集團多次表示，整體市場自與內地恢復通關已見回復，上半年訪港旅客來港勢頭強勁，旗下太古廣場、太古城中心零售銷售均見反彈，對零售端的復蘇感到鼓舞，對下半年的前景持正面看法。

相關字詞﹕白德利 可口可樂 國泰 太古地產 太古

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