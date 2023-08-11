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經濟
香港地產

金朝陽售希雲大廈或告吹

【明報專訊】繼上月長實（1113）以208億元出售中半山波老道「21 BORRETT ROAD」交易告吹，金朝陽（0878）昨公布，去年以32.09億元出售的銅鑼灣希雲大廈地盤，買家支付按金約3.2億元後，未有按協議支付進一步按金約3.2億元，該集團正就因違約而應對買方及/或買方擔保人採取之下一步行動，諮詢其香港法律顧問的意見。

去年逾32億沽出 買家未如期交易

金朝陽指，按協議買家將在協議日期起計滿6個月或之前，即今年2月再支付進一步按金約3.2億元，集團同時將買方支付進一步按金延長6個月至8月9日（即前日），惟買家未有支付，現正諮詢法律顧問意見，並審視情况，以維護本公司及其股東之整體利益，當中包括但不限於與買方及買方擔保人達成和解，或者終止買賣協議及補充協議並採取行動尋求追索。

資料顯示，希雲大廈位於銅鑼灣禮頓道128至138號、希雲街2至30號，地盤面積約1.32萬方呎，現為樓高10層之商住物業。金朝陽2019年已收購希雲大廈逾八成業權，申請強拍，當時相關物業估值約15.7億元。若項目重建作商住用途，最高地積比率15倍，最高可建樓面19.8萬方呎。

嘉民兩年來逾13億購九龍灣工廈

另外，電訊數碼（6033）昨公布，以8320萬元出售九龍灣三湘九龍灣貨運中心3樓C4和C5上落貨區，以及B卸貨區，以面積13,722方呎計，呎價約6063元，買家為澳洲基金嘉民集團。翻查資料，嘉民集團過去兩年積極購入該廈，目前已購入1樓、6樓及7樓全層，另亦購入2樓部分樓面，涉資逾13.69億元。

市場消息又指，中環閣麟街30至34號美輪樓地下B號舖，面積約1000方呎，連租約以6000萬元成交，呎價約6萬元。商舖現租予日式餐廳，月租15萬元，租期至2024年6月，租金回報約3厘。資料顯示，原業主2005年3月1920萬元購入，持貨逾18年，帳面獲利4080萬元或2.1倍。

[香港地產]

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