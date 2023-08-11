帝御1房額印鬆綁475萬沽 3年實蝕30萬

羅珠雄西貢銀主屋3200萬易手

此外，電訊一代創辦人兼資深投資者羅珠雄，近年旗下多個物業淪為銀主盤，其中西貢歡泰花園單號洋房，去年底淪為銀主盤後，上月底終以3200萬元售出，較銀主去年底叫價3650萬元減價450萬元或12%，該洋房實用1816方呎，3房間隔，現成交實呎約17,621元。羅珠雄於2016年初以2700萬元買入，現帳面升值500萬元或約18%。值得一提，歡泰花園過往成交不多，最近一宗成交於2020年底錄得，當時一幢面積相同的單號屋，以4002萬元、實呎2.2萬元售出，即今次售出之銀主盤售價較高峰期低兩成。

另跑馬地比華利山B座低層單位，實用1424方呎，屬4房雙套連工人套房間隔，6月叫價3500萬元，終以2850萬元連車位售出，共減650萬元或約19%，實呎20,014元，險守2萬元水平，並料為2017年後屋苑呎價新低。同座高層同類「法院令」物業，上月在拍賣場上以4080萬元售出，即今次售出之低層單位較高層成交價低1230萬元或30%。

是次成交單位原業主為外籍人士，於1989年以277.7萬元一手購入單位，同時另以14.4萬元購入車位，即總購入價為292.1萬元，物業至近年成為遺產盤，物業34年帳面升值2557.9萬元或8.8倍。

[香港地產]