每人可入8票 僅需一張5萬元本票

據發展商早前公布的銷售安排，親海駅II首輪銷售分為A、B兩組，同一登記人可於A、B組分別遞交不多於4份購樓意向登記，換言之，一名準買家最多可入8票，令入票數字遠高於實際買家人數。換言之，夫婦二人已可入16張票。

此外，有別於過往新盤入票買家需以「本票」作實，親海駅II買家入票，除第一份認購登記需附上本票外，其後只需附上本票或支票，每張5萬元。換言之，若買家選擇遞交8票，實際只需附上5萬元本票，其餘7張只需為支票，令買家入票登記的成本大減，增加買家入票意欲。

柏傲莊III每人可入7票

每票均為本票

事實上，過往其他新盤，都有不同「谷票」手法，如新世界（0017）於2021年推出的大圍柏傲莊III，當時銷售安排顯示，買家可於A1節、A2節各遞交1份認購登記，而B組則可遞交兩份認購登記，若該名人士在柏傲莊I、II曾經入票，每節可遞交額外一份認購登記，換言之，一名買家最多可遞交7份認購登記。惟當年A組買家每票需附上20萬本票、B組為10萬元本票，若買方連入7票，需付共110萬元本票，入票成本遠高於親海駅II。

緻藍天「組合票」推高入票量

另值得一提，長實2015年推出的將軍澳日出康城緻藍天，就曾以「組合票」形式變相推高入票數字，如夫婦二人每人各入兩票，二人聯名再入兩票，合共6票。在這做法下，3人家庭最多可入14票，4人家庭最多可入30票，5人家庭最多可入62票，當年甚至傳聞有人為增加中籤機會，以組合形式入超過120票。以每票10萬元計，涉及逾1200萬元。當年項目首輪共收逾1.6萬票，較首輪740伙，超額近21倍。

[香港地產]