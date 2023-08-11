親海駅II收近3.1萬飛 歷來新盤票王 破灝景灣97年紀錄 明首輪開售超額47倍

明報記者 管龍欣

長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅II認購登記中有兩成為原定購買資助房屋人士，如以地區劃分，七成票源來自東九龍，其餘為新界及港島區，預計明日開售銷情火熱。歷年五大新盤票王中，不乏爆疫期間開售新盤，包括2021年6月首輪開售的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，當時收票6日共收27,143票，以首輪331伙計，超額81倍。至於中洲置業旗下火炭星凱．堤岸，同年10月截票，9日累收約2.7萬票，收票量與柏傲莊III叮噹馬頭，以首輪開售536伙計，超額認購約49倍。

另外，值得留意，對上首輪開售最多單位的新盤，則屬長實旗下2015年開售的將軍澳日出康城緻藍天，當時首輪開售740伙，共收約1.7萬票，超額認購21倍。

郭子威：兩成登記者原購資助房屋

親海駅II榮登新盤票王寶座之際，恒地（0012）旗下樓花期長約20個月的紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH（即必嘉坊3期），明日次輪銷售23伙。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，次輪發售的23伙，市值逾1.2億元，折實均呎18,888元，包括3伙開放式及20伙1房，實用面積215至265方呎，折實價375.66萬至521.55萬元，入場單位為11樓C室，實用面積215方呎，屬開放式間隔，折實實呎17,473元。同系必嘉坊‧迎匯亦於同日推售20伙，市值逾1.5億元，涵蓋開放式至3房戶，實用面積214至378方呎，入場單位為6樓M室開放式戶，實用面積214方呎，折實價429.03萬元，折實實呎20,048元。

本木特色戶2300萬沽 實呎3.19萬

新盤餘貨陸續沽出，恒地旗下毗鄰港鐵佐敦站、已屆現樓的本木，最新以招標形式售出23樓B2室連天台特色戶，實用面積721方呎，3房3套間隔，附577方呎天台，成交價2300萬元、實呎31,900元。

上述為屋苑本月首宗成交，亦是自今年3月23樓A2室，實用面積752方呎，3房3套間隔，以成交價2438萬元、實呎32,420元所創下的屋苑次高紀錄。

[香港地產]