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迪士尼旗下ESPN伙Penn 加強拓體育博彩

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）旗下王牌體育頻道ESPN加強博彩業務，與賭場及網上博彩公司Penn Entertainment（美：PENN）達成價值20億美元的交易協議，允許ESPN品牌用於Penn的體育博彩網站。Penn將於今秋把其在美國16個州經營的體育博彩網站Barstool Sportsbook，改名為ESPN Bet。消息傳出後，Penn早段股價急升17%。周三收市後公布業績的迪士尼，股價早段微升。

交易協議涉20億美元

ESPN Bet軟件將會在ESPN平台推廣，並將接入ESPN的內容。ESPN在2020年與體育博彩公司Caesars和DraftKings達成營銷協議，把ESPN數碼平台與兩家公司的博彩網站連繫。Caesars還為ESPN提供賠率。《華爾街日報》引述知情人士稱，ESPN可能將逐步取消這兩項協議。

過去幾年，ESPN一直研究如何擴大在體育博彩領域的影響力，但它本身並不直接提供博彩服務。市場分析認為，ESPN和Penn都試圖透過體育博彩行業的發展，推動收入增長。在不到半年前，Penn才斥5.51億美元完成對Barstool的收購。根據Penn與ESPN的協議，Penn將在10年內向ESPN支付15億美元現金，並向其授予價值5億美元的Penn股票認股權證。

（綜合報道）

[國際金融]

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