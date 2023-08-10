迪士尼旗下ESPN伙Penn 加強拓體育博彩

交易協議涉20億美元

ESPN Bet軟件將會在ESPN平台推廣，並將接入ESPN的內容。ESPN在2020年與體育博彩公司Caesars和DraftKings達成營銷協議，把ESPN數碼平台與兩家公司的博彩網站連繫。Caesars還為ESPN提供賠率。《華爾街日報》引述知情人士稱，ESPN可能將逐步取消這兩項協議。

過去幾年，ESPN一直研究如何擴大在體育博彩領域的影響力，但它本身並不直接提供博彩服務。市場分析認為，ESPN和Penn都試圖透過體育博彩行業的發展，推動收入增長。在不到半年前，Penn才斥5.51億美元完成對Barstool的收購。根據Penn與ESPN的協議，Penn將在10年內向ESPN支付15億美元現金，並向其授予價值5億美元的Penn股票認股權證。

（綜合報道）

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