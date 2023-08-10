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經濟
葉創成 名人樓市論壇

香港地產

4準則為港18區評分 中西區住宅稱冠

【明報專訊】Harry Tan在新加坡國立大學取得經濟與金融工商管理學士學位後，曾到美國工作一段短時間，跟着開始在本港工作逾10年，曾先後任職摩根大通經濟學家、MEAG Pacific Star研究與戰略規劃副總裁、Grosvenor Limited研究部主管，專注於亞洲房地產市場的研究，2015年加入諾偉，近來始被諾偉調派至新加坡，因此Tan對本港亦頗熟悉，是次訪問以英語進行，Tan亦說了幾句廣東話。

由於Tan對本港頗熟悉，雖然諾偉目前沒有、短期也無意投資本港住宅市場，但Tan以本港18區為例，在報告中顯示如何以「過濾」（Filtering）及「評分」（Scoring）兩個步驟在本港18區中選出較有投資價值的地區。

評分準則包括校網便捷觀感發展等

上述報告以人口、住戶增長、可支配收入等因素作為過濾，在18區中有11區合格，接着根據校網（school net）、 便捷到達核心商業區（Accessibility to CBD）、公眾觀感（public's perception）及未來發展潛力（potential change in development landscape）等因素來評分，結果是中西區得分最高，緊隨其後的分別是灣仔區、九龍城區、西貢區及油尖旺區。

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]

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