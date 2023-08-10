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經濟

香港地產

上月三大辣稅成交涉195宗 通關後最少

【明報專訊】在加息等負面因素影響下，近月二手樓市交投淡靜，連帶辣稅成交亦減少。據稅務局最新公布，上月涉及三大辣稅（包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD及雙倍印花稅DSD）成交共195宗，為今年1月、即本港與內地正式通關以來近半年最少。

稅務局資料顯示，上月三大辣稅成交合共有195宗，較6月份的241宗按月減少19%，並為今年1月錄得158宗後新低，即本港與內地正式通關後最少，若對比通關後高位、即3月錄得的376宗則少約48%。上月份三大辣稅所涉稅款則達5.627億元，較6月份通關後高位的8.034億元按月少30%，並為2月5.562億元後近5個月新低。

涉逾5.6億辣稅 按月跌三成

由於樓市轉淡，投資者亦趨觀望，反映投資者入市的DSD成交宗數，上月錄得近半年新低，僅錄124宗DSD成交，當中住宅物業佔123宗，比6月份132宗減少兩成，為1月錄得109宗後新低，並較通關後高位、即3月260宗大跌53%，而上月來自DSD的稅款就有約3.22億元，較6月份約4.7億元按月少32%，為今年1月2.365億元後近半年新低，較3月高位5.546億元少42%。

至於反映非本地或公司客入市的BSD成交，上月份共有57宗，較6月份的72宗按月少21%，與5月份宗數相同，若比較3月份通關後高位92宗則減少38%，上月BSD稅款共有約2.3億元，較6月份、即通關後高位的3.258億元減少29%，為今年2月錄1.796億元後新低。

此外，反映市場短期轉手的SSD成交，上月則有14宗，較6月16宗減少12%，涉及1030萬元稅款，按月增加39%，則為去年11月後新高。

相關字詞﹕額外印花稅SSD 雙倍印花稅DSD 買家印花稅BSD 三大辣稅

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