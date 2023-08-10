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經濟

香港地產

親海駅II五日累收逾2萬票 超額31倍今截票

【明報專訊】東九龍矚目新盤、長實（1113） 旗下樓花期長約27個月的油塘親海駅II，日前敲定本周六首推全數626伙標準分層戶，並將於今晚8時截票。市場消息稱， 項目上周六至昨日共5日累收逾2萬個認購登記，力逼2020年10月新世界大圍站柏傲莊I首輪收逾2.27萬票水平。以每張票5萬元計，料凍資約10億元。

現時收票數字已打破去年新盤「票王」、新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期首輪開售336伙收逾1.9萬票的紀錄。長實營業部首席經理郭子威表示，將軍澳區票源佔25%、啟德區佔20%、油塘區佔15%，觀塘區佔10%，其他則佔30%。親海駅II本周六首輪開售626伙，實用210至723方呎，折實價290萬至1134.6萬元，整批折實均呎14,868元。

文曜短期推 1房379呎起

市區新盤戰升溫，建灝地產去年6月斥11.3億元，購入鄧成波家族位於九龍聯合道18號的蔚盈軒，發展商今日正式將項目命名為「文曜」。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，全幢提供92伙，戶型涵蓋1房至4房戶，實用379至2183方呎，項目準備工作已達最後階段，短期內會公布最新銷售部署。鄭補充，「文」象徵着項目位於41校網，具學術與學問的意思，「曜」則有光明照耀之意。

珺瓏灣本月開齋 洋房4300萬沽

本月暫錄約90宗一手成交，其中屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣1期錄本月首宗洋房成交。據成交紀錄冊顯示，該處為B8號屋，實用2260方呎4房4套設計、另附24方呎平台、644方呎花園及469方呎天台，以4300萬元售出，實呎19,027元。項目上月至今售出兩幢洋房，吸金8650萬元。另外，新地屯門兆康NOVO LAND第2A期，新錄兩房特色戶成交，為Arreso第3座2樓花園層B室，實用377方呎連81方呎平台，成交價623.48萬元、實呎16,538元，為項目本月首宗一手成交。

相關字詞﹕票王 文曜 恆大‧珺瓏灣1期 親海駅II

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