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經濟

香港地產

太古城「籮底貨」實呎不足1.2萬 3年新低

【明報專訊】二手交投疲弱，買家為物色筍貨，不惜入市「籮底貨」（即質素最差單位）。

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本月至今已錄得5宗成交，而屋苑上月全月僅得9宗買賣。屋苑最新成交為燕宮閣最低層單位，實用785方呎，3房1套間隔，向北望街景，客廳外接公家平台，樓下鄰近多間食肆，以940萬元沽出，實呎11,975元，為屋苑除事故及電梯不到樓層單位外，最少3年來呎價新低。原業主2012年680萬元買入，帳面仍賺260萬元或約38%。

現崇山4房1700萬沽 11年微蝕3%

另外，有買家承接黃大仙現崇山一手業主蝕讓貨。 利嘉閣分行經理薛丁武表示，現崇山6B座高層B室，實用面積946方呎、4房1套連儲物室間隔，望公園及山景，以1700萬元易手、實呎17,970元；原業主2012年約1673.3萬元一手買入，帳面雖然賺約26.7萬元或2%，但連使費計料實蝕約50萬元或3%。

香港花園4房特色戶5300萬破頂

不過，樓齡近半世紀的西半山香港花園，一個地下連花園特色戶，實用1991方呎，4房雙套間隔，最新卻以約5300萬元「賣殼」售出，實呎26,620元，料售價及呎價均創屋苑新高，原業主2014年以3380萬元「買殼」購入，現帳面獲利1920萬元，賺幅57%。

匡湖居洋房32年大升逾2000萬

此外，西貢老牌屋苑匡湖居，雖有洋房以近3年新低價易手，但長情業主仍勁賺離場。中原區域營業董事陳沛堯表示，匡湖居錄本月首宗成交，位於4期雙號屋，實用面積1323方呎，3房1套間隔，附約1100方呎花園及私人車庫，以2386萬元易手，實呎18,035元，成交價和呎價均為屋苑洋房最少3年來同類新低。

陳續稱，由於單位原業主於1991年以約293萬元購入，持貨約32年，帳面勁賺2093萬元或7.1倍。

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