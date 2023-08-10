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經濟
2023年8月10日星期四
股市最前線
國泰翻身半年轉賺43億 未重啟派息 年底贖回98億優先股 料客運力明年底全恢復
員工今年料獲派4星期花紅
擬買32空巴客機 2029年底前接收
彭博：歐舒丹大股東擬溢價37%私有化
外企倘私有化 或影響港交所拉攏外資部署
聯通中期多賺13% 派息增23%
內地CPI跌0.3% 兩年半首陷通縮 7月PPI跌4.4%遜預期 連跌10個月
九倉基礎盈利升3倍 憂內房續遇挑戰
星展料內地經濟下半年反彈
創科純利跌18% 自由現金流淨入23億新高
銀債32.6萬人認購涉722億 齊創新高
傳置地放售交易廣場3期 或涉試水溫
內地「保交樓」交付逾165萬套住房
WeWork持續經營成疑 面臨破產 共享辦公室龍頭 受累商廈需求減
減肥藥可減中風 藥廠Novo炒上
迪士尼旗下ESPN伙Penn 加強拓體育博彩
張兆聰：港股倘再試低位可撈 吼百勝中國
澳元定存高息精選
技術取勝：國泰回調料8.4元有支持
劉思明：阿里業績受關注 大型科企留意快手
周顯：中小發展商財政高危
湯文亮：納米樓大跌對樓市沒影響
內地生逼2萬合租一城細3房 高同類一成 收租客今年入貨回報近4厘
太古城「籮底貨」實呎不足1.2萬 3年新低
香港興業稔樹灣改劃858伙 規劃署不反對
親海駅II五日累收逾2萬票 超額31倍今截票
上月三大辣稅成交涉195宗 通關後最少
美資基金諾偉：看好本港內地數據中心前景
4準則為港18區評分 中西區住宅稱冠
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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