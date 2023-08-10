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經濟

銀債32.6萬人認購涉722億 齊創新高

【明報專訊】政府第八批銀色債券昨日截止認購，政府發言人表示，根據初步數據，共獲32.6萬人認購，較去年高12%，認購總額約為721.8億元，為目標發行額約1.4倍，認購金額及認購人數均創新高。由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限550億元，料每人至少可獲16手。政府計劃於下周三（16日）公布配發結果。

由於並非所有認購長者均申請認購多於16手，分析相信每人最終獲派手數較多，參考去年每人最多可分派21手，有估計今年分派數量相若。多家銀行及券商稱今批銀債認購反應熱烈，認購金額及認購人數均創新高。當中，中銀香港（2388）預計以發行額最多增至550億元計算，申請20手或以下可獲全數派發。該行亦將提供銀色債券退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。匯豐亦公布，有逾三成認購人士首次經匯豐認購銀債。

料發行額加碼至550億

富途證券公布，今批銀債接獲近2500人申請，按年增約21%，認購金額涉及近4.3億元，人均認購近18手。東亞銀行稱，認購人數及認購金額均較去年有雙位數字升幅，平均認購額約為23萬元。該行亦預告將為銀債退款，推特惠定存息。

此外，不少銀行指，經網上銀行認購銀債數量大增，匯豐稱，今年經流動理財遞交申請的客戶按年上升50%，整體佔比亦高近五成。恒生（0011）今年增設Mobile App認購渠道，透過各個數碼渠道認購的人數及金額均按年亦大增逾六成。

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