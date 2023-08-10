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經濟

創科純利跌18% 自由現金流淨入23億新高

【明報專訊】創科實業（0669）昨於收市後公布中期業績，期內純利倒退至4.76億美元，按年跌17.7%。每股盈利26美仙，派中期息每股12.23美仙（約為95港仙），與去年持平（見表）。公司於期內積極去庫存套現，以及減少資本開支，令原本淨流出的自由現金流變成淨流入，更錄得約3億美元（23.4億港元）破紀錄新高。

高利率累財務成本升2.3倍

期內收入為68.79億美元，按年跌2.2%。毛利率為39.3%，按年升0.22個百分點，為第15年錄得按年增長。按業務分部計，佔總收入94%的電動工具業務收入為64.5億美元，按年跌1.7%。

美國息口高企令財務成本急漲，而創科主要借貸以美元計算，期內財務成本為7852萬美元，按年飈升近2.26倍。長期借貸佔集團債務總額38.4%，其中固定利率債務佔銀行借貸總額的33.1%，其餘則為浮動利率債務。

集團期內庫存較去年同期減少6.51億美元，存貨周轉日由138日減少10日至128日；資本開支為2.1億美元，按年跌8.6%；自由現金流扭轉去年同期的淨流出3.48億美元，今年上半年錄3.01億美元淨流入；資產負債率亦由去年的40.5%下降至25.7%。公司表示，由於消費者業務投資計劃仍然受限，已控制銷售及一般行政開支和結構性固定開支，以支持較低的短期增長前景，同時在這些業務中推動削減庫存及創造自由現金流。儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，創科表示有信心業務於今年下半年及往後的表現繼續超越市場，亦有能力超越競爭對手，實現銷售額的正增長、強勁的自由現金流和嚴謹的營運資本管理。

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