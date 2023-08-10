星展料內地經濟下半年反彈

支持外資地產商拓內地市場

對於經濟刺激政策是否還會加碼，龐華毅認為要視乎現有刺激政策的效果，若對經濟產出改善有限，認為政府會再推出更多措施。內房銷售近月再度受壓，帶動多家銀行在第二季需提升相關貸款撥備，不過龐華毅稱星展早於10年前，已審慎地只選擇實力強的國企和民企發展商作為客戶，因此他們不需為內房額外增加撥備。他又稱，近期有外資地產商在內地市場拓展甚有興趣，他們已為此提供支持。

星展香港上半年純利按年上升39%至47.31億元，主要受惠香港淨息差上升。人行去年和今年減息收窄內地在岸貸款的淨息差，內地企業離岸貸款需求則受美息大幅高於人民幣利率削弱，星展香港上半年手續費收入持平，主要受資本市場疲弱拖累財富管理表現影響。不過龐華毅表示，在岸貸款淨息差下跌被離岸淨息差所彌補，因應其業務多元化，假設現况改變，如美國開始減息，將帶動貸款額和手續費收入上升，「最重要是市場情况如何，我們都可以保持增長和良好表現。」

助東盟企業經港進灣區市場

星展在2017年制定大灣區5年規劃，龐華毅指大灣區相關業務期間增長1倍， 而大灣區相關收入則在今年上半年錄雙位數增長。他們看好電動車、電池、新能源等新經濟行業，皆能為該行在岸和離岸業務帶來機遇。星展銀行中國行長鄭思禎則指，不少企業向海外拓展，會選擇以新加坡作為國際業務總部和財資中心，該行可為其提供融資、外匯等提供服務，並協助國際特別是東盟企業，經香港進入大灣區市場。