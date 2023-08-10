九倉基礎盈利升3倍 憂內房續遇挑戰

近全數盈利作派息 涉逾6億

集團主席吳天海在網上業績會指，料今年內地樓市會繼續面對挑戰。此前數年集團已經再沒有於內地投地，雖然令土地儲備降低，卻同時有助其減少借貸。將來若發展物業估值再跌，集團仍可能要再就發展物業作撥備。最近有發展商低價推售油塘新盤，他強調，九倉持部分權益的油塘項目尚待處理補地價等事宜，因此難以預測之後情况。該集團昨日股價收市報17.16元，跌0.58%。

根據該集團的業績公告，期內在港並無項目發售，佔股五成的Mount Nicholson以5.77億元僅售一座洋房，集團應佔2.89億元；確認入帳收入減少48%至3.11億元，營業溢利大減77%至9400萬元；未確認入帳銷售額7.87億元。至於內地物業銷售已簽約銷售額14億元人民幣，按年大減39%；未確認收入亦按年減少22%至66億元人民幣。至於確認入帳的收入按年減少33%至33.28億元，營業盈利更大減88%至7600萬元。

投資組合價值升至531億

其內地收租分部的營業盈利亦按年減少7%至16.53億元；酒店業務則扭虧轉賺4400萬元。物流基建業務則受到吞吐量下降及貨櫃場業務收入減少影響，營業盈利按年減少49%至2.03億元。受惠於股息收入增加，期內投資營業盈利增加29%至11.6億元，長期基金投資資產的公允價值則虧損7.69億元。截至6月底，該集團的投資組合價值高達531億元，為連續一年半保持上升。