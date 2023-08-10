聯通中期多賺13% 派息增23%

【明報專訊】中國聯通（0762）公布6月底止中期業績，純利按年增加13.1%至123.9億元（人民幣，下同）；每股盈利40.5分，派中期股息20.3分，按年增23%，派息比率為50%，顯著低於中國電信（0728）公布的派息率65%。聯通執行董事兼總裁陳忠岳表示，隨宏觀經濟回升、數字經濟規模擴大，以及集團近年業務已建立基礎，有信心下半年能達成主營業務穩健增長、淨利潤雙位數增長、淨資產收益率持續提升的目標。
派息率50% 低於中電信
期內營運收入按年升8.8%至1918.3億元（見表）；其中服務收入按年升6.3%至1710.5億元，而產業互聯網業務收入按年增16.3%至429.8億元，佔比首次超過四分之一；EBITD（利息、稅項、折舊前盈利）按年增長4.1%至535.5億元。
陳忠岳表示，上半年個人數碼生活業務付費用戶超過8700萬個，收入按年提升90%；而聯通智家業務付費用戶為9500萬人，收入按年增49%。他又指，未來將加快構建5G建設，從供需兩端發力捕捉消費機會。
被問到旗下「智網科技」分拆上市進度，陳表示，集團A股股東大會已經審議通過其業務分拆上市，也獲聯交所批准。若有任何重要進展，集團會適時披露。