聯通中期多賺13% 派息增23%

派息率50% 低於中電信

期內營運收入按年升8.8%至1918.3億元（見表）；其中服務收入按年升6.3%至1710.5億元，而產業互聯網業務收入按年增16.3%至429.8億元，佔比首次超過四分之一；EBITD（利息、稅項、折舊前盈利）按年增長4.1%至535.5億元。

陳忠岳表示，上半年個人數碼生活業務付費用戶超過8700萬個，收入按年提升90%；而聯通智家業務付費用戶為9500萬人，收入按年增49%。他又指，未來將加快構建5G建設，從供需兩端發力捕捉消費機會。

被問到旗下「智網科技」分拆上市進度，陳表示，集團A股股東大會已經審議通過其業務分拆上市，也獲聯交所批准。若有任何重要進展，集團會適時披露。