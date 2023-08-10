彭博：歐舒丹大股東擬溢價37%私有化

每股35元 估值508億

根據股權披露，Reinold Geiger截至今年5月31日止共持有72.72%股權。報道引述知情人士透露，Geiger已為擬議私有化安排融資，如他最終決定推進私有化或會在未來數日宣布。另有知情人士稱，Geiger一直與財務顧問討論歐舒丹最快明年在歐洲交易所重新上市的可能性，具體取決於市場狀况。由於私有化仍處於討論階段，最終有機會不提出。歐舒丹及Geiger均沒有回應彭博查詢。

歐舒丹為在港上市的首家法國公司，2010年上市時最終集資逾26億元。恒指公司早前已公布將主要上市的外國公司納入藍籌範圍，不過今年首季計，歐舒丹日均成交額約為2600萬元，較其他外國公司包括新秀麗（1910）、兗煤澳大利亞（3668）及普拉達（1913，Prada）為低。

由於估值低迷，港股市場今年陸續有公司提出私有化，包括達利食品（3799）大股東6月以溢價近38%提出私有化、IMAX中國（1970）上月亦獲大股東提私有化，如歐舒丹大股東最終提出私有化，將再多一家在港上市公司作私有化。

上月底指無收私有化建議

歐舒丹上月底已傳出私有化傳言，惟公司其後發澄清公告指無接獲私有化或重組建議，但獲控股股東告知不時審閱有關其於公司的權益的選擇方案，包括購買、出售、私有化等可能。券商富瑞當時認為，如歐舒丹放棄港上市，主要目的包括尋求提升公司估值、增加股份流動性，以及避免中美緊張關係影響港股氣氛，例如普拉達去年中曾表示或尋求到米蘭雙重上市；意大利豪華遊艇生產商法拉帝（9638）亦於今年6月到米蘭作雙重上市。