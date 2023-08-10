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經濟

擬買32空巴客機 2029年底前接收

【明報專訊】國泰（0293）昨天同時公布，有意今年9月30日或之前行使購買權，購買最多32架空中巴士A321-200neo型或A320-200neo型的窄體客機。倘若交易得以進行，交易將構成公司按上市規則的一項主要交易。國泰航空行政總裁林紹波稱，新飛機將於2029年底前陸續交付國泰及香港快運，即集團將接收逾70架新飛機，並指無意考慮租賃飛機。

稱大灣區對未來發展重要

林紹波表示，內地包括大灣區的市場對國泰未來發展非常重要，而內地直飛往國際長途航線恢復較香港慢，故很多旅客選擇過境香港進出內地，帶動本港成為轉機點，並料該情况仍會持續至下半年。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，內地市場貢獻保持健康水平，十分重視大灣區市場，未來會持續投資，預計內地將繼續成為非常重要收入來源。

飛機停泊方面，林表示，國泰截至6月底合計持有225架飛機，平均機齡10.7年，其中25架仍停泊澳洲，今年底將有18架回香港，相信明年首兩季，飛機停泊海外或「變成歷史」。

另外，國泰亦就旗下超長途的波音777-300ER機隊客艙重新設計，料明年新商務艙將可推出市場；亦會於2025年開接收其訂購的21架777-9客機，將引進全新設計的頭等艙。

相關字詞﹕大灣區 飛機 國泰航空

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