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經濟

國泰翻身半年轉賺43億 未重啟派息 年底贖回98億優先股 料客運力明年底全恢復

【明報專訊】國泰（0293）公布6月底止中期扭虧為盈，純利有42.68億元，符合上月中盈喜預測範圍；而去年同期蝕近50億元；每股盈利61.5仙，不派中期息。另集團宣布今年底前將率先回購一半優先股，並於明年7月底前回購餘下優先股。國泰航空主席賀以禮表示，是次中期業績反映國泰在復蘇過程上有所進展，料今年餘下時間的財政表現依然穩健。同時，他預計今年底客運力達至疫情前70%水平，有信心明年底完全恢復。

明報記者 黃志偉

國泰昨午公布業績後，由於未恢復派發普通股股息，股價午後走弱，收報8.66元，跌0.1%，成交8547.2萬元。

國泰最近付清所有累計優先股股息後，計劃今年底贖回50%優先股，涉及97.5億元，並於明年7月底前贖回餘下優先股。財務總裁沈碧嘉表示，目前國泰持有289億元流動資金，上半年亦維持正現金流，認為現時是適當時機償還優先股股本。

雖然國泰已清付拖欠政府的優先股股息，可以恢復派發普通股股息，但行政總裁林紹波表示，集團處於重建初期，要視乎之後業績表現再決定何時恢復派發，暫未有時間表。由於國泰計劃今年底贖回首批優先股，而今月是計息日，集團仍需支付優先股股息。

供應短缺 指高票價成全球趨勢

上半年乘客收益率按年回落32.3%至77.4仙，但相比疫情前約55仙水平仍見一定距離，反映期內機票價格仍處於較高水平。顧客及商務總裁劉凱詩表示，高票價為全球趨勢，因為航空業供應及人手短缺問題、求過於供、通脹上升等因素以致成本壓力增加。她續稱，集團正確保加快恢復運力，使供應追上需求。

客運收入增12倍 貨運反跌10%

國泰客運服務收入按年增12倍至275.6億元；但貨運服務收入則跌10.1%至124.3億元，而運載率跌12個百分點至63.8%，收益率更跌51.7%至2.76元。賀以禮表示，2021年至2022年貨運收益率屬於特別水平，在逐步重建運力期間，預期收益率漸趨正常。他又指，隨踏入傳統旺季，第三季度末的載貨噸數將會改善。

人手招聘方面，營運及航空服務總裁麥皓雲稱，今年收到5000份來自本港的機艙服務員申請，有600人獲聘；來自內地的申請則有2000份；同時亦正在新加坡、曼谷招聘外勤。他又指集團透過政府的輸入人才計劃，吸納約千名人手，亦成功招聘300個機師，達到今年目標約一半。另集團首次在內地招聘機師，合共收到數百份申請。

相關字詞﹕中期業績 國泰航空

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