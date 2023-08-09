費城聯儲行長：加息周期料結束

美監管機構向銀行罰43億

此外，穆迪下調美國多家銀行的評級之際，美國監管機構亦向多家銀行開出罰單。美國證交會（SEC）昨公布，美國11家銀行未能遵守監管規定，妥善保存員工涉及工作的通訊紀錄，並允許員工使用WhatsApp及Signal等不受監督的通訊軟件，合共被判罰2.89億美元。

美國商品期貨交易委員（CFTC）亦公布，4家銀行因未能保存所需紀錄而被判罰2.6億美元。兩家機構的罰款合共5.49億美元（約43億港元）。

CNBC指出，在眾多銀行當中，富國（美：WFC）昨收到的罰單金額最高，合共達到2億美元。

自2021年底以來，監管機構已就相關問題，向摩根大通（美：JPM）、高盛（美：GS）等大行，罰款逾20億美元。

（綜合報道）

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