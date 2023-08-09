劉敬華：高盛資產管理：股債平衡投資可抗通脹

儘管近月美國通脹現放緩迹象，Shoqat Bunglawala表示，隨着能源價格及商品價格回落，對緩解通脹有一定幫助，惟美國勞動市場依然保持強勁，工資仍有上升壓力，且由服務業驅動的通脹「黏性」未減，通脹放緩速度仍遜於聯儲局預期。

據高盛全球投資研究部（GIR）的預測，今年第4季美國核心通脹有望由去年第4季的4.8%回落至3.6%，預期明年第4季美國核心通脹率將進一步降至2.5%，但仍高於聯儲局2%的通脹目標，並料歐元區通脹將出現類似情况，估計至今年第4季區內核心通脹將放緩至3.8%，明年第4季通脹率則為2.2%。

Bunglawala預期，下半年歐美央行將維持偏鷹取態，以應對由服務業帶動的通脹，如何於不引發經濟廣泛衰退的情况下壓抑通脹，仍是歐美央行的主要挑戰，認為即使聯儲局於今年餘下時間不再加息，亦將維持息率於此水平，至於市場普遍預期的減息行動，相信年內不會出現，因儘管隨着貨幣緊縮政策的滯後影響浮現，如再融資成本增加為家庭及企業的財務狀况帶來壓力，未來12個月美國及歐洲出現衰退的可能性超過50%，但由於目前歐美經濟增長及消費市場仍具韌性，預計倘若出現經濟衰退，也只會是輕度或溫和的經濟衰退。

企債息吸引 不乏5至6.5厘選擇

這意味聯儲局維持利率於偏高水平的時間，或較市場預期的長。Bunglawala指出，市場對聯儲局將於年內減息的過度樂觀預期，某程度上已於市場反映，同時今年以來美股強勁反彈的動力主要來自少數大型科技股，再加上目前股票估值不及債券吸引，也為後市帶來隱憂，但亦認為對後市不需太悲觀，因一般而言，首先要看到息率見頂，然後再看到信貸息差擴闊，股市方會出現大幅調整，而目前連第一個條件也未符合，故認為要看淡股票資產於現階段仍是言之過早，並提醒中長線而言於通脹偏高的環境，各類主要資產中能提供正實質回報（Positive real return）的依然是股票，但亦承認股票的中期前景仍具挑戰，目前投資股票應以較為審慎態度，同時中短期而言，當下的債券孳息確是十分吸引，如不乏短期企業債可提供5厘至6.5厘的孳息率，為免不會錯過債券吸引的利息收益及股市上升的機會，認為50/50股債平衡投資策略為目前可取的投資方案。

留意可將通脹轉嫁客戶企業

至於投資黃金，Bunglawala表示，黃金向來被視為對冲通脹的工具，儘管通脹上升的情况下，金價表現確實會較佳，但當通脹一旦緩和，金價便會遇上升阻力，且參考金價長遠歷史表現，其走勢並不穩定，認為在目前的情况下，可提供較高孳息、且價格走勢相對穩定的優質債券較黃金更具吸引力，現時較看好投資級別債券。

股票方面，Bunglawala透露，目前較偏好優質、具增長、具強勁現金流，且面對通脹具較高韌性的企業，如有條件將通脹轉嫁予客戶的企業。高盛資產管理多元資產方案執行董事David Copsey補充，通脹持續下可留意的投資主題包括能源獨立、通脹驅動的消費模式轉變，及通脹受惠企業等，長線投資而言，也可留意人工智能（AI）主題，並提醒選股切忌過度着眼於股息收益，因很大機會會投資於能提供高股息，但盈利較難大幅增長的企業，反觀可持續增長企業未必可提供偏高股息，但股價則可長線增長，認為在投資組合內股票部分的資產配置，亦應在股息收益及股價增長間取得一定平衡。

明報記者 劉敬華

[基金特區]