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經濟
2023年8月9日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
親海駅II周六全推626伙標準戶 4日暫收1.5萬票 膺今年新盤票王
必嘉坊3期受捧 首輪60伙沽逾八成
瑧蓺納米樓王490萬沽 5年急瀉五成
譚仔五哥葵涌舖放售 叫8600萬 較13年前高兩倍
一太：IPO放緩 商廈租金料下半年挫5%
內地出口跌14.5% 近3年半最差 分析：歐美高息打擊外需 影響聖誕訂單
港股跌353點失守牛熊線 成交逾千億
富途：港人關注日股大升 增美股持倉
碧桂園未如期周一付債息 仍有14日寬限期
廉署拘華晨主席吳小安 准保釋
萬達高層劉海波涉貪 傳被公安帶走
理想汽車次季扭虧 經調整純利27億 收入盈利現金流創新高 惟美股早段曾挫逾一成
中電信半年純利升一成 派息增19%
置富產業信託中期可供分派收益跌2%
螞蟻估值降七成 華平投資等不參與回購
證監短期發布加強期貨商風險管理諮詢總結
越秀交通基建中期多賺45% 派息增五成
恒隆陳啟宗：房地產商不學功課 後果自負
穆迪調低美10中小銀行評級 憂融資成本升 警告梅隆道富或降級
軟銀上季蝕261億 阿里持股價值跌
費城聯儲行長：加息周期料結束
張兆聰：理想雖績佳 估值已偏高
美元定存高息精選
涂國彬：多國央行加息 金價受壓
技術取勝：比亞迪不宜跌穿260元
劉思明：8月收集強勢股 海底撈跑贏同業
周顯：人幣互換蝕底為搶巿場
湯文亮：在沙灘 才睇到潮漲潮退
明雋近土瓜灣站 輕鬆掌握生活節奏
社區新舊交替面貌
劉敬華：高盛資產管理：股債平衡投資可抗通脹
周顯：人幣互換蝕底為搶巿場
【明報專訊】有人問了我一個很有意思的問題：「人民幣的本幣互換，以及一帶一路，似乎中國都沒有什麼賺頭，甚至可能虧本，為什麼中國會這樣做呢？」
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