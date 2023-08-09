恒隆陳啟宗：房地產商不學功課 後果自負

今次內地房地產行業危機，他認為從好的方面看，這可以讓房地產商有機會「學功課」、有機會悔改及轉變心態；但結果沒有這樣，反而泡沫愈吹愈大，所以不要怪政府今天出手，它等了房地產商30年，給了很多機會，不懂得分享，不學功課，後果自負。

內房往後不再是特高盈利率行業

陳啟宗強調，沒有經歷過兩三個大周期、大起落的房地產商，是不可靠的房地產商。內地房地產的高周轉模式是不可持續，總有一天會破滅，房地產泡沫吹得太大，破裂後一定有很多後遺症，對於老百姓對經濟的信心、花錢的信心，都會受到大的影響，對中國的經濟也不會是一個好事。

他相信，房地產行業絕對沒問題，一定會持續下去，惟往後不會再是一個特高盈利率的行業，賺大錢的機會遠不如以往這20多年，反而是要愈來愈往薄利多銷的方向走。他重申「房地產行業必須回歸理性，希望這次的教訓，讓仍然在房地產行業裏繼續下去的朋友們能夠回歸理性」，令內房行業能夠有一天以市場力量為主導。