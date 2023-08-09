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經濟

中電信半年純利升一成 派息增19%

【明報專訊】中國電信（0728）公布今年6月底止中期業績，純利按年升10.2%至201.5億元（人民幣，下同）；每股盈利22分，派中期股息14.32分，按年增加19.3%，派息比率按年升5個百分點至65%。集團執行董事、董事長兼首席執行官柯瑞文表示，數字經濟增長空間龐大，在集團的雲網融合優勢下，有助滿足客戶需求。

維持天翼雲全年千億收入目標

集團早前為天翼雲定下今年收入目標為1000億元，而該業務於上半年收入按年增加63.4%至458.9億元。柯瑞文認為，隨內地數字經濟增長加快，相關基建配套的剛性需求，將有利天翼雲，故維持其全年千億元收入目標。對於會否考慮分拆雲業務，他指目前沒打算將雲端和網絡分拆開，認為應繼續發揮集團「雲+網」的優勢。

5G ARPU按年跌7.6%

在營運數據方面，5G ARPU（每用戶平均收入）按年下跌7.6%至48.7元（見表）。執行董事兼執行副總裁唐珂表示，期內5G ARPU已較去年下半年有所回升，並指5G紅利仍會持續一段時間。他解釋，主要由於多卡多終端、穿載式設備出現、5G總用戶量上升、平均用戶每月流量（DOU）增加等因素推動，預計整體ARPU在紅利期內可穩中有升。早前，中電信公布6月份移動用戶數按月微增0.2%至4.02億，按年升4.6%；其中5G套餐用戶數按月升1.46%至2.95億，按年增27.3%。

被問到人工智能（AI）佈局，柯瑞文稱，集團旗下語言大模型TeleChat已應用在醫療、法律等行業，並正深入研究通用大模型。他續稱，未來數月將有新成果可見。

AI佈局未來數月將有新成果

此前集團承諾今年內派息比率提升到70%或以上，柯瑞文指集團將捉緊數字化經濟發展機遇，並綜合考慮股東回報、現金流水平及未來發展資金需求，以履行該承諾。

相關字詞﹕中期業績 中電信

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