理想汽車次季扭虧 經調整純利27億 收入盈利現金流創新高 惟美股早段曾挫逾一成

明報記者 蕭嘉聰

第3季交付量最少10萬輛

集團第二季收入為286.5億元，按年上升2.28倍，當中車輛銷售收入大升2.3倍至279.7億元，車輛毛利率為21%，較去年微跌0.2個百分點，期內汽車總交付量為86,533輛，按年增長2.016倍。以今年上半年計，理想收入按年升1.59倍至474.4億元，純利為32.44億元，按年由虧轉盈；經調整純利為41.4億元，按年亦由虧轉盈。此外，集團今年上半年交付量為139,117輛，同比增長1.30倍。

集團表示，今年7月共交付34,134輛汽車，較去年同期增長2.275倍，預期第三季車輛交付量為10萬至10.3萬輛，較去年同期增長2.77倍至2.88倍；收入總額為323.3億元至333億元，按年增長2.46倍至2.564倍。

總裁：主要瓶頸在零部件供應

被問到第三季交付指引仍無法突破瓶頸，集團執行董事兼總裁馬東輝表示，目前常州有兩條產線生產理想L7、L8及L9，每月最大產能為5萬輛，主要瓶頸在零部件供應。他又稱，由於集團銷售表現較去年好，需求亦有所提升，已於今年第二季制定相關零部件的提升策略和規劃，惟生產線和驗證仍需時，強調有信心達成今年銷售目標。此外，集團已針對2024至2025年產能提前進行規劃與籌備。

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，6月跨過3萬輛月交付的重要里程碑，第二季交付量更達至歷史新高，理想MEGA將於第四季發布，有信心可成為50萬以上銷量的產品。