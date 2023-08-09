廉署拘華晨主席吳小安 准保釋

復牌跌3.8% 見1個月低位

華晨停牌5日，昨午其股份恢復買賣，股價最多曾經跌8.1%並低見3.62元，全日收報3.79元，跌幅收窄至3.8%，成交額達2.72億元，股價見1個月低位。是次吳小安一度被拘留，主要觸及的《防止賄賂條例》第9（1）（a）條，主要涉及「代理人的貪污交易」有關。條文內容指若任何代理人無合法權限或合理辯解，索取或接受任何利益，作為他作出或不作出，或曾經作出或不作出任何與其主事人的事務或業務有關行為的誘因或報酬，從而索取或接受任何利益，即屬犯罪。集團指，調查仍進行中，並將根據上市規則之規定於適時發布。

資料顯示，吳小安早於1994年1月起任職華晨的董事，於2002年6月轉任主席至今也達19年。他在華晨任職29年，見證前董事長仰融及祁玉民先後落台、自主中華牌轎車面世，及近年華晨經歷債務危機。根據最新公告指，瀋陽市中級人民法院已批准華晨重整計劃。