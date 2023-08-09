碧桂園未如期周一付債息 仍有14日寬限期

接近碧桂園人士指，今次是受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力。不過碧桂園高度重視債務風險化解，公司目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。

股債雙殺 股價跌14%

事實上碧桂園近半個月內已深陷信心危機，包括屢傳公司創辦人楊國強、主席楊惠妍出國；上周又傳碧桂園配售18億新股籌23.4億元償債，惟因各方溝通不盡一致而取消，加上連番資金及股權操作都令市場憂慮碧桂園有意「躺平」，包括楊惠妍突向國強基金香港捐出20%的碧服股權，以及碧服上周披露將原定的8月30日派發的末期股息及特別股息，提前至本周五（8月11日）派發，總額涉及12.55億元。

此外，碧桂園合約銷售已連續4個月下跌，7月合約銷售按年跌近六成至120.7億元（人民幣，下同）；首7個月合約銷售亦按年跌34.6%至1408.3億元。銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為，今次消息對行業頗負面，令投資者或買定對內地房地產的信心進一步惡化，亦與中央要解決行業風險的大方向相違。美銀證券報告則指，目前內地房地產政策放鬆幅度似乎相當有限；人行提到支持擴大民企發債集資，不過該行認為國保債發行的瓶頸位是開發商的優質抵押品不足，而不是發行額度問題。而各地城市的政策放鬆似乎非一次性，而是漸進式，若市場對缺乏重大寬鬆政策感到失望，情緒或再惡化。