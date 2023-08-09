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經濟
香港地產

譚仔五哥葵涌舖放售 叫8600萬 較13年前高兩倍

【明報專訊】譚仔米線創辦人之一「五哥」譚澤均的媳婦蔡天鳳，今年2月遭殺害後，譚氏的一舉一動也被外界關注。罕有放售物業的譚澤均，最新放售與「四妹」譚艷萍等持有的葵涌地舖，叫價8600萬元，較13年前購入價高5900萬元。

美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，獲委託出售葵涌興芳路192至202號葵豐大廈地下連閣樓B及C號舖，總面積3400方呎，業主連租約意向價約8600萬元，呎價2.5萬元。商舖現由譚仔雲南米線租用，租期至2025年5月底，月租約21.5萬元，租金回報約3厘。資料顯示，上述商舖由聯盈置業有限公司持有，公司董事包括譚澤均及其妻子邱美鳳、譚艷萍等，他們2010年5月以2700萬元購入，若以8600萬元售出，帳面將獲利5900萬元或2.2倍。

翻查資料，譚澤均與譚艷萍持有不少商舖，過去大多是自用舖，甚少放售，對上一次出售物業已追溯至2019年7月，以6900萬元出售荃灣路德圍德仁樓地下A舖，面積約1200方呎，呎價5.75萬元，持貨近10年，帳面獲利4560萬元或1.9倍。

四叔侄孫1500萬購跑馬地10車位

此外，資料顯示，跑馬地山村道山景閣10個車位，上月以1500萬元售出，平均每個150萬元，買家以滙福集團有限公司作登記，公司董事為李恆輝（LEE HANG FAI HUMPHREY），即恒地（0012）創辦人李兆基胞兄李兆麟、資深投資者兆安李太李佘少鴻的孫兒，亦即李兆基侄孫。原業主為資深投資者譚伯榮，於1996年以630萬元購入，帳面獲利870萬元或近1.4倍。

另將軍澳新寶城則錄車位蝕讓成交，利嘉閣地產助理分區董事蔡庭勇表示，位於新寶城一個單號車位，原業主2018年4月193.8萬元購入，一周前以150萬元放售，獲用家垂青，議價後減價10萬元或6.7%，以140萬元易手，較5年前購入價193.8萬元低53.8萬元或28%。

[香港地產]

相關字詞﹕譚伯榮 兆安李太 恒地 李恆輝 美聯旺舖 譚艷萍 譚澤均

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