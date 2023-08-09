必嘉坊3期受捧 首輪60伙沽逾八成

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，非常滿意昨日銷情，並將隨時加推單位，料本周末進行次輪銷售。林續指，首輪入市的買家約七成為用家，其餘約三成屬投資者，當中最大手的買家斥資逾1005萬元購入兩伙1房戶。必嘉坊3期首輪銷售自上月29日起接受認購登記，至昨日中午截票，11日來累收逾760票，以首輪推售60伙計，超額逾11倍。

Bal Residence部分單位減價最多一成

親海駅II搶盡東九龍新盤焦點，同區個別新盤再度減價求售。麗展（0488）旗下觀塘恒安街Bal Residence，昨日突擊更新價單，將26伙1房戶定價調減6%至10%，而價單提供的最高折扣不變。發展商稱，項目預計10月取得入伙紙，是次26個單位調整售價後將以超貼地價發售；除外，發展商更會送出分別價值6800的家電禮券及餐飲禮券作為業主入伙賀禮。

是次減價單位分佈於6樓、12樓、21樓、及22樓，原先定價介乎671.2萬至880.3萬元，調整後價單定價由631萬至801.2萬元，減幅介乎6%至10%。以最高折扣11.75%計，上述26伙最新折實價由556.86萬至707.06萬元，折實呎價16,141至20,688元。

Bal Residence自今年初開售至今累沽7伙，套現4261.29萬元。事實上，該盤是次並非首度減價，項目今年2月以折實均呎19,554元推出首張價單共56伙，及後於3月為當中27伙減價5%至9%，相隔約5個月後，最新再為另外26伙減價。

[香港地產]