明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

親海駅II周六全推626伙標準戶 4日暫收1.5萬票 膺今年新盤票王

【明報專訊】市場焦點新盤、過去4日極速收逾1.5萬票的長實（1113）油塘親海駅II ，項目明晚才截票，但已打破今年3月新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期7日內獲收10,691票的紀錄，膺今年新盤「票王」。項目昨亦第三度加推4號價單共244伙，折實均呎14,765元，並敲定周六首輪發售全數分層標準單位，共涉626伙，折實平均實呎14,868元。

明報記者 管龍欣

昨日公布的價單4號共涉244伙，實用面積210至723方呎，涵蓋7伙開放式戶、94伙1房戶、71伙兩房戶及72伙3房戶，折實價294.4萬至1134.6萬元，折實呎價約13,085至16,544元，折實均呎14,765元。

項目自上周四至昨日共推出4張價單，合共626伙，包括58伙開放式戶、230伙1房戶、228伙兩房戶、110伙3房戶，價單總值46.7億元，價單均呎18,200元，折實均呎14,868元。值得留意，項目首批626伙中，開放式至兩房單位數目佔逾八成，即涉516伙，當中折實價低於400萬元涉118伙，僅有6伙開放式戶折實價低於300萬元。

昨日第三度加推244伙

長實營業部首席經理郭子威指，親海駅II屆時將在紅磡置富都會售樓處進行銷售，項目日前連續兩日加推382伙應市，昨日再加推4號價單共244伙，折實均呎14,765元，並將於明晚8時截票。郭又指，買家於售樓當日上午9時起報到，A組、B組散客買家將即日抽籤，A組買家需購入至少1伙開放式單位或1伙3房戶或任何兩個單位，B組買家至少購入任何1個單位，兩組買家購入上限同為4個單位。

626伙中僅6伙折實低於300萬

此外，市場消息指，項目累收逾1.5萬票，超額認額約23倍，成為今年首輪開售的新盤「票王」。

回顧上半年，除親海駅II外，還有兩新盤首輪開售前收逾萬票登記，分別是新地屯門NOVO LAND第2B期，7日內收10,691票，超額29倍，以及同為新地大埔白石角University Hill第2A期，於6日內收10,398票，超額68倍。

蔚藍東岸4房戶3600萬沽 創屋苑新高

親海駅II以低價搶攻新盤市場，同時帶動同區一手成交，同區預計短期獲批入伙紙的五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸，最新售出第1座12樓B室，屬4房標準大戶，實用面積1252方呎，成交價高見3600萬元、實呎28,754元，相關成交價創項目新高紀錄，亦為項目本月首宗一手成交；值得留意，買家可以10元作價，購買項目車位。

[香港地產]

相關字詞﹕新地 長實 蔚藍東岸 紅磡 東九龍 親海駅II

上 / 下一篇新聞

必嘉坊3期受捧 首輪60伙沽逾八成
必嘉坊3期受捧 首輪60伙沽逾八成
瑧蓺納米樓王490萬沽 5年急瀉五成
瑧蓺納米樓王490萬沽 5年急瀉五成
譚仔五哥葵涌舖放售 叫8600萬 較13年前高兩倍
譚仔五哥葵涌舖放售 叫8600萬 較13年前高兩倍
一太：IPO放緩 商廈租金料下半年挫5%
一太：IPO放緩 商廈租金料下半年挫5%
內地出口跌14.5% 近3年半最差 分析：歐美高息打擊外需 影響聖誕訂單
內地出口跌14.5% 近3年半最差 分析：歐美高息打擊外需 影響聖誕訂單
港股跌353點失守牛熊線 成交逾千億
港股跌353點失守牛熊線 成交逾千億
富途：港人關注日股大升 增美股持倉
富途：港人關注日股大升 增美股持倉
碧桂園未如期周一付債息 仍有14日寬限期
碧桂園未如期周一付債息 仍有14日寬限期
廉署拘華晨主席吳小安 准保釋
廉署拘華晨主席吳小安 准保釋
萬達高層劉海波涉貪 傳被公安帶走
萬達高層劉海波涉貪 傳被公安帶走
理想汽車次季扭虧 經調整純利27億 收入盈利現金流創新高 惟美股早段曾挫逾一成
理想汽車次季扭虧 經調整純利27億 收入盈利現金流創新高 惟美股早段曾挫逾一成
中電信半年純利升一成 派息增19%
中電信半年純利升一成 派息增19%
置富產業信託中期可供分派收益跌2%
置富產業信託中期可供分派收益跌2%
螞蟻估值降七成 華平投資等不參與回購
螞蟻估值降七成 華平投資等不參與回購
證監短期發布加強期貨商風險管理諮詢總結
證監短期發布加強期貨商風險管理諮詢總結
越秀交通基建中期多賺45% 派息增五成
越秀交通基建中期多賺45% 派息增五成
恒隆陳啟宗：房地產商不學功課 後果自負
恒隆陳啟宗：房地產商不學功課 後果自負
穆迪調低美10中小銀行評級 憂融資成本升 警告梅隆道富或降級
穆迪調低美10中小銀行評級 憂融資成本升 警告梅隆道富或降級
軟銀上季蝕261億 阿里持股價值跌
軟銀上季蝕261億 阿里持股價值跌
費城聯儲行長：加息周期料結束
費城聯儲行長：加息周期料結束
張兆聰：理想雖績佳 估值已偏高
張兆聰：理想雖績佳 估值已偏高
美元定存高息精選
美元定存高息精選
涂國彬：多國央行加息 金價受壓
涂國彬：多國央行加息 金價受壓
技術取勝：比亞迪不宜跌穿260元
技術取勝：比亞迪不宜跌穿260元
劉思明：8月收集強勢股 海底撈跑贏同業
劉思明：8月收集強勢股 海底撈跑贏同業
周顯：人幣互換蝕底為搶巿場
周顯：人幣互換蝕底為搶巿場
湯文亮：在沙灘 才睇到潮漲潮退
湯文亮：在沙灘 才睇到潮漲潮退
明雋近土瓜灣站 輕鬆掌握生活節奏
明雋近土瓜灣站 輕鬆掌握生活節奏
社區新舊交替面貌
社區新舊交替面貌
劉敬華：高盛資產管理：股債平衡投資可抗通脹
劉敬華：高盛資產管理：股債平衡投資可抗通脹