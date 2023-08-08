銀主3500萬沽古洞地 6年貶值9%

上述由張騰鴻古洞坑頭地皮，佔地約2.8萬方呎，資料顯示，物業早前以3500萬元易手，呎價約1250元。資料顯示，張騰鴻2017年以約3837萬元購入，及後由一名容姓人士以私人名義承造按揭，再向財務公司承造3000萬元貸款，物業最終由該財務公司售出，最新售價較6年前購入價帳面貶值337萬元或近9%。

資料顯示，張騰鴻曾於2019年以公司名義斥1.2億元購入灣仔皇后大道東98號全幢舊樓，但2019年至2020年間先後四次抵押，包括向金力達有限公司借款8500萬元及向貸方便有限公司借款3000萬元。事實上，張騰鴻2009年以2802萬元購入九龍站天璽月鑽璽高層A室，實用1403方呎，4房2套間隔，亦於2018至2020年六度向財務公司借貸，去年底由銀主以5700萬元沽出，實呎40,627元，較2009年購入價仍升值超過1倍。

鄧成波家族2800萬沽葵涌地廠

另鄧成波家族近年出售多個物業，最新以2800萬元售出葵涌打磚坪街40至42號松林工業大廈地廠，以面積約6600方呎計，呎價4242元，該家族2010年2180萬元購入，帳面獲利620萬元或28%。