銀主3500萬沽古洞地 6年貶值9%

【明報專訊】近年多個由內地背景公司或相關人士持有之物業淪為銀主盤，其中原由深圳發展商心海控股董事張騰鴻私人名義購入的上水古洞坑頭一籃子地皮，早前由銀主以3500萬元售出，較張騰鴻6年前購入價貶值近9%。
上述由張騰鴻古洞坑頭地皮，佔地約2.8萬方呎，資料顯示，物業早前以3500萬元易手，呎價約1250元。資料顯示，張騰鴻2017年以約3837萬元購入，及後由一名容姓人士以私人名義承造按揭，再向財務公司承造3000萬元貸款，物業最終由該財務公司售出，最新售價較6年前購入價帳面貶值337萬元或近9%。
資料顯示，張騰鴻曾於2019年以公司名義斥1.2億元購入灣仔皇后大道東98號全幢舊樓，但2019年至2020年間先後四次抵押，包括向金力達有限公司借款8500萬元及向貸方便有限公司借款3000萬元。事實上，張騰鴻2009年以2802萬元購入九龍站天璽月鑽璽高層A室，實用1403方呎，4房2套間隔，亦於2018至2020年六度向財務公司借貸，去年底由銀主以5700萬元沽出，實呎40,627元，較2009年購入價仍升值超過1倍。
鄧成波家族2800萬沽葵涌地廠
另鄧成波家族近年出售多個物業，最新以2800萬元售出葵涌打磚坪街40至42號松林工業大廈地廠，以面積約6600方呎計，呎價4242元，該家族2010年2180萬元購入，帳面獲利620萬元或28%。