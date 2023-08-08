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經濟

香港地產

信和活化近百萬呎工廈 租金高三成

【明報專訊】政府近年積極推動工廈活化，而持有多個收租工廈的信和集團，亦陸續把旗下物業活化，已完成或將完成活化之工廈物業，涉及約96萬方呎。該集團指，活化工廈租金比一般傳統工廈租金高出30%。

3幢觀塘工廈已活化涉31萬呎

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗下工廈租務共提供超過30個物業組合，合共涉及近360萬方呎，已完成及將會完成活化工廈佔整體物業組合27%，共提供96萬方呎樓面，該集團於九龍東工廈租務提供13個物業，樓面合共208萬方呎，自2018年至今，已先後完成三幢觀塘工廈活化，分別為泛亞中心、富登中心以及利登中心，面積合計31萬方呎，而樓面達22萬方呎的威登中心則預計明年內完成活化。

另外，集團今年亦完成了沙田石門企業中心活化工程，大廈面積共43萬方呎，除傳統商業寫字樓租戶外，亦吸引了不同類型的租戶加盟，如區內民生設施和醫療保健中心，最近亦獲年輕KOL青睞，進駐開設舞蹈和瑜伽工作坊。蔡碧林表示，活化工廈吸引多元化租戶，如攀石中心、瑜伽中心、舞蹈中心、影樓等租用，集團又銳意引入健康消閒和餐廳食肆租戶，讓租戶活出健康生活，集團除提供裝修配套予寫字樓租戶外，亦致力引入健康生活工作室、醫療保健中心以及不同類型食肆，以便讓租戶帶來工作與生活平衡。

此外，近年初創企業家愈趨年輕化，集團明白此已成市場趨勢，因而運用能觸及此目標群的平台推動及宣傳觀塘工廈活化計劃，以吸引更多年輕租戶。蔡碧林又表示，為了讓更加多年輕人留意集團物業，公司運用深受年輕人歡迎的新傳媒平台宣傳工廈活化計劃，同時介紹特色租戶，相信會捕捉到他們的目光及獲得正面迴響，集團將來亦會採用更多嶄新的資訊平台作物業和租戶介紹。

相關字詞﹕信和集團資產管理董事蔡碧林 信和集團 工廈活化

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