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經濟

香港地產

投行客4萬租維港滙3房戶

【明報專訊】今年暑假租務活躍，其中西南九龍長沙灣維港滙，本月首周已錄13宗租賃成交，自今年5月預租至今更累積74宗，其中維港滙II第6座中高層A室，實用794方呎，3房1套間隔，以4萬元租出，實用呎租約50元。據了解，租客從事投資銀行業務。業主去年1928萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

另香港置業高級營業經理譚浩智指，黃竹坑港島南岸晉環1A座高層E室，實用572方呎，兩房間隔，獲兩名港大碩士生在內地經網上VR睇樓後，以2.6萬元承租，實用呎租45.5元，並預付全年租金共31.2萬元，業主於2021年斥1877.7萬元一手購入，租金回報約1.7厘。

內地生2.6萬租晉環兩房戶

美聯物業高級分區營業經理楊家俊稱，同區揚海2A座低層D室，實用921方呎，3房1套連儲物房間隔，獲國際學校學生家長，以4萬元承租，實用呎租約43.4元。業主於2021年9月約2860.3萬元一手購入，租金回報約1.7厘。

此外，中原地產高級分行經理吳炳朝表示，西半山高士台1座中層B室，實用954方呎，3房間隔，以5萬元租出，實用呎租約52.4元。租客為生意人，而原業主2014年以2001萬元一手購入，租金回報近3厘。

相關字詞﹕租務旺季 高士台 揚海 晉環 維港滙

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