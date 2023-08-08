親海駅II三日收逾萬票 超額25倍 昨第二度加推128伙 三張價單累涉382伙

明報記者 容婌維

受加息及外圍經濟環境等因素影響，今年以來新盤收票反應均一般。今年至今首輪截收最多票的NOVO LAND 2A期，收票約一周後累錄10,691個認購登記，惟是次親海駅II收票3日已獲逾萬個登記，反映低價奏效，市場反應熱烈。

值得留意，親海駅II亦料為2021年10月中洲置業火炭星凱．堤岸首輪首兩日收約萬票後，近兩年來首輪最快突破萬票之新盤。

勢破NOVO 2A期今年收票紀錄

親海駅II昨日推出3號價單共128伙，折實均呎14,806元，較首張價單、市區新盤7年來首批最低的折實均呎14,997元，再低約1.3%，料主要反映樓層及景觀因素。長實營業部首席經理郭子威表示，撇除樓層因素，是次屬原價加推；若市場氣氛持續熾熱，不排除會再加推，最快周內展開首輪銷售。

最新公布的價單3號涵蓋22伙開放式戶、21伙1房戶、70伙兩房戶及15伙3房戶，實用面積由210至707方呎，價單定價由353.6萬至1306.7萬元，價單呎價15,957至20,008元。開放式至兩房戶最高折扣維持18%、3房戶則維持最高19%，今批128伙折實售價由290萬至1058.4萬元，折實呎價13,085至16,407元。

郭子威：不排除再加推 最快本周開售

價單3號的入場單位為2B座1樓K室，實用210方呎的開放式戶，價單定價為353.6萬元，實呎16,838元，定價與首張價單的入場單位，面積、間隔相同的2A座1樓K室定價相同，兩伙折實價均為290萬元。換言之，連同首張價單在內，是次親海駅II暫為買家提供兩個4年來最平的新盤單位選擇。

項目已開價的382伙當中，包括51伙開放式戶、136伙1房戶、157伙兩房戶及38伙3房戶，實用面積由210至718方呎。價單定價由353.6萬至1400.7萬元，價單呎價由15,957至20,175元，折實售價則由290萬起至1134.6萬元，折實呎價介乎13,085至16,544元。當中，84伙折實樓價低於400萬元，涵蓋51伙開放式戶及33伙1房戶。