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經濟
2023年8月8日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
九置基礎盈利跌9% 對零售弱失望 時代廣場收入不升反跌 指旅客消費見頂
澳洲合約扭虧 中電半年轉賺51億
匯豐料美息見頂 若拆息高或再加P
中銀加定存息 大額戶享4.2厘
路透：瑞信本周起裁港投行八成員工
建銀：卡消費半年升近兩成 飲食旅遊跑出
惠陶單日挫逾97% 市值蒸發23億 近5月累升22倍 市場人士：典型莊家散貨手法
恒指悶局 成交789億逾兩周低
丘鈦中期純利挫88% 超盈警預期
日圓先生轉軚 料匯價升返6.5算 估美息見頂 日經濟趨樂觀
沙特阿美少賺38% 豪增派息近六成
紐約聯儲行長：若通脹放緩 明年或減息
張兆聰：海底撈動力偏強可吼
港元定存高息精選
圻翁：美債已失「無風險」地位
何民傑：體育經濟學
梁天卓：與嬰兒對話的重要性
薛偉傑：飛艇電磁彈射衛星 可行性微乎其微
技術取勝：九倉或再考驗16元支持
匯控公關主管：英國唔應該盲從美國
星爺Ig發帖：正研究Web3+AI項目
劉思明：內需消費股相對活躍 安踏回落後吸
周顯：券商AE境况 反映市場可悲
湯文亮：利息其實是毒藥
親海駅II三日收逾萬票 超額25倍 昨第二度加推128伙 三張價單累涉382伙
回流港人3800萬購尚．珒溋4房戶
PARK YOHO撻訂重售 3個月跌價7%
投行客4萬租維港滙3房戶
信和活化近百萬呎工廈 租金高三成
銀主3500萬沽古洞地 6年貶值9%
劉思明：內需消費股相對活躍 安踏回落後吸
【明報專訊】港股恒指早段稍為波動後全日窄幅上落，未能反映個別主題捱沽。內需消費股淡靜市况相對活躍，安踏（2020）高位回落後可關注。
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財經專欄
劉思明
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