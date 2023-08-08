梁天卓：與嬰兒對話的重要性

這件小事讓我深深地意識到與孩子之間的對話的重要性。

研究員開發廉價資訊介入方法

最近，我讀到了一篇論文，它指出嬰兒語言和認知發展的重要性是眾所周知的，但許多低收入家庭的父母不經常與他們的嬰兒交談。這增加了貧窮家庭中的孩子所面臨的劣勢。研究人員發現，這種現象的原因可能是因為父母不知道與嬰兒交談的好處，因為嬰兒在語言方面的反應並不明顯，而且好處往往在後來才能體現。

為了解決這個問題，研究人員開發了一種廉價的資訊介入方法：向準媽媽或新媽媽展示一部3分鐘的有關父母與嬰兒對話的價值的動畫影片。這部影片鼓勵母親與她的寶寶交談，並告訴其他家庭成員也這樣做。

除此之外，媽媽們還獲得了掛牆日曆，上面有影片信息的視覺提醒。每當母親每天與她的嬰兒交談，她就可以在該周的日曆上貼上一顆星星，這不僅是一種提醒，還能幫助她們養成與嬰兒交談的習慣。

孩子語言及認知技能更佳

這項介入方法的效果如何呢？研究人員從1408名孕婦或新媽媽中隨機選取了705名，在參觀當地政府健康診所進行產前或產後檢查時向她們展示了視頻並分發了日曆。6到8個月後的追蹤調查數據顯示，接受此介入方法的母親更加相信與嬰兒交談的好處，與嬰兒的對話次數也更多，她們的孩子在語言和認知技能上也更為先進。

如果母親當年的產前護理中心的候診室中有這段影片播放，並在就診時分發日曆，可能我會比現在更能言善辯。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]