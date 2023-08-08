紐約聯儲行長：若通脹放緩 明年或減息

美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）則認為，美聯儲可能需要額外加息多次（additional rate increases），以遏抑通脹。市場人士注意到她在加息一詞採用「眾數」，換言之她認為加息可能不止一次，立場較其他官員鷹派，反映美聯儲內部對息口的分歧。不過跟威廉斯一樣，她重申貨幣政策沒有既定路線，一切將取決於經濟數據。

馬斯克或需做手術 隨時推遲格鬥

特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克昨透露，將為頸部及上背部接受磁力共振（MRI）檢查，並可能需要接受手術。這意味其病情可能會推遲他與Meta（美：META）行政總裁朱克伯格的格鬥比賽，並可能影響到其領導Tesla及SpaceX等。

此外，Tesla財務總監Zach Kirkhorn在Cybertruck量產前離職，令該公司股價早段挫逾3%。

另外，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）次季營業利潤突破100億美元，且現金儲備逼近歷史高位，其股價早段創新高。

（綜合報道）

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