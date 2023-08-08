沙特阿美少賺38% 豪增派息近六成

料中國貢獻油需求增長至少一半

沙特阿美是沙特政府的重要資金來源，增加派息可望彌補政府預算赤字擴大的影響。沙特阿美指出，全球經濟的不確定性及市場波動影響了能源價格，但由於其生產成本低，使其實現強勁的利潤。

沙特政府此前決定，將原油日產量額外減產100萬桶的措施延長至9月底，助布蘭特期油價格近期反彈至每桶85美元水平。雖然沙特阿美的原油產量受減產措施影響而降至新冠疫情以來的低位，但該公司表示，減產後仍有充足的供應來履行對客戶的義務，並形容其最大客戶中國的需求高於預期。沙特阿美預計，中國今年將貢獻全球石油需求增長的至少一半。

能源跌價 標指成分股利潤料挫

沙特阿美表示，中國是其重要市場，對原油及化學品需求龐大，現正評估在中國的多項石油化工投資，並將在適當的時候公布，以推動海外的中、下游產業鏈投資多元化。該公司預計，今年的資本支出達450億至550億美元，是歐洲最大油企殼牌（英：SHEL）預計的支出規模兩倍。

受能源價格下滑等影響，標普500指數成分股的盈利，預計連續第三個季度下滑。FactSet的數據預示，標指成分股次季利潤將下跌5.2%，將會是2020年以來表現最差的季度。

（綜合報道）

[國際金融]