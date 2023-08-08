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經濟

丘鈦中期純利挫88% 超盈警預期

【明報專訊】丘鈦科技（1478）公布截至6月底止中期業績，純利按年減少87.5%至2080.2萬元（人民幣，下同），跌幅多過早前發盈警所預計的純利減少60%至80%；每股盈利1.8仙，不派中期股息。

手機攝像頭模組銷量跌逾兩成

期內收入按年跌22.8%至54.8億元，集團指出，由於受宏觀因素影響，電子消費需求疲弱，令應用於手機的攝像頭模組的銷售數量按年下跌約21.2%。另毛利率按年跌1.9個百分點至3.4%，集團解釋，攝像頭模組和指紋識別模組需求不如預期；產能利用率下降，以致單位產品製造成本上升；以及人民幣兌美元匯率繼續疲軟，令美元計價進口結算的材料成本上升，對毛利率帶來負面影響。

集團董事會主席兼執行董事何寧寧表示，待消費信心恢復，智能手機攝像頭模組升規必然再度加快，短期內高端產品的滲透率有望提升，並會繼續加大研發投入，開拓高端攝像頭模組產品。期內集團研發費用按年減少25.6%至1.94億元，稱以提高研發效率，優化研發團隊，故減少研發領料等投入。

截至6月底，該集團融資成本按年增1.63倍至6542.1萬元。集團表示，其間使用的銀行借款增加，以及美元借款利率上升以致利息增加。丘鈦科技的銀行借款按年增77.6%至45.5億元，亦較去年底增74.0%；其中於一年內或按要求償還的短期借款為43.2億元。

相關字詞﹕中期業績 丘鈦科技

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