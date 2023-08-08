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經濟

恒指悶局 成交789億逾兩周低

【明報專訊】市場觀望本周公布美國通脹數據，以及中國內地刺激經濟、撐房地產市場具體措施，港股缺乏方向，恒指全日波幅約230點，收報19,537，跌1點。大市成交再轉淡，縮至不足800億元，為逾兩周以來最少。

北水淨流入44億

恒指低開64點，早段最多曾跌187點，低見19,352，之後止跌回升，最多曾升42點，恒指最終收報19,537，跌1點。國指收報6734，升1點；科指曾跌1.86%，收市倒升2點，報4499點。大市全日成交逾789億元，為7月21日以來最低。港股通下的北水，淨流入44億元，終止單日流出。

碧桂園碧服同挫逾7%

內地反腐風暴拖累醫藥股表現，翰森製藥（3692）曾跌逾11%，低見10.04元，見上市新低，收市跌10%，為表現最差藍籌。中國生物製藥（1177）跌5.6%，石藥（1093）跌4.2%，藥明生物（2269）跌2.4%。

內媒報道指佛山市副市長進駐碧桂園（2007），其後引述接近公司消息人士否認，惟碧桂園及碧桂園服務（6098）齊跌逾7%，其他內房回吐壓力亦大，龍湖（0960）跌2.8%。

據報巴西紙漿巨頭Suzano擬參與競購維達（3331），收報17.82元，升12.36%；華虹半導體A股昨在上海科創板掛牌，收市微升2%，但在港上市的華虹半導體（1347）卻挫11%。九倉置業（1997）績後跌逾5%。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）升不足1%，騰訊（0700）跌0.64%。

分析：恒指或重上兩萬點

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，市場等待美國本周通脹數據，以揣測未來息口走向，加上本周有多家藍籌公布業績，港股缺乏方向。恒指初步支持位19,200點，但若跌穿19,000點，走勢會轉差。但她預期，若內地政策及藍籌業績配合，恒指仍有機會重上20,000點。

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