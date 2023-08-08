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經濟

匯豐料美息見頂 若拆息高或再加P

【明報專訊】受惠利率上升，匯控（0005）香港區業務（香港匯豐和恒生）上半年淨利息收入，按年上升63%至49.55億美元，帶動除稅前利潤按年上升1.72倍至60.25億美元。匯豐在最優惠利率（P）變動有指標性地位，匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，該行預期美息已經見頂，惟若美息再升，港元拆息高企下仍會考慮再加P。她預期，現有高息會維持在明年年中才可能開始下跌，今年內的淨利息收入仍然強勁。

匯豐在5月和7月皆未有完全跟足美息的0.25厘加幅，最優惠利率只上調0.125厘，該行活期往來存款（CASA）佔比高達75%，加P不利其淨息差。不過林慧虹指決定加息時不止視乎淨息差壓力，而是主要考慮平衡存款和貸款客戶的利益、香港宏觀經濟環境、對未來利率走向的預期和市場競爭情况。

料貸款弱持續至明年上半年

截至上半年底，匯控香港區客戶貸款按年下跌6.77%至2890億美元，林慧虹指企業在高息下會選擇償還貸款而非借款，環球經濟和貿易增長放緩亦影響貸款需求，預期貸款疲弱會隨高息持續至明年上半年。該行在亞洲將更多存款轉至交易業務用途，有部分交易收入是基於存款產生。

加息周期將近結束，匯豐積極拓展其他收入，例如財富管理，商戶支付、交易等手續費收入。今年上半年，匯控香港費用收益淨額按年下跌4.76%至15.41億美元，林慧虹指今年港股表現疲弱影響交易佣金收入，高息和環球經濟放緩亦降低客戶對投資產品需求。不過該行增加結構性產品、債券等，令投資者產品選擇更為多元，而開關後客戶加快增長，今年第二季非居港內地客戶新開戶數量，較2019年同期增長一倍，帶動財富管理收入增長。

單計香港匯豐，上半年除稅前利潤與收入皆創新高，林慧虹對今年餘下時間前景審慎樂觀，上半年該行新增跨境客戶隨訪港旅客上升有增長，保險業務表現理想。該行收購英國矽谷銀行後成立科創金融，為其新經濟業務帶來豐富經驗和強大網絡，上半年在其能力可控因素已有向好趨勢，不過仍要繼續留意高息環境持續、外地通脹壓力、地緣政治等環球宏觀不明朗因素。

相關字詞﹕林慧虹 最優惠利率 淨息差 匯控 匯豐

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